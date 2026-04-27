Житель Тюмени напугал клинику ложным сообщением о теракте

Тюменец получил три года условно за сообщение о ложном теракте в клинике
Мужчина из Тюмени осужден за ложное сообщение о теракте, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
В феврале 2026 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в частный центр психотерапии и психиатрии «Эмоциум» и сообщил о якобы готовящемся массовом расстреле в клинике, передает Ura.Ru.
Сотрудница центра оперативно обратилась в полицию, рассказав о поступившем звонке. Проверка показала, что информация не соответствовала действительности. На суде мужчина полностью признал свою вину.
В результате судебного разбирательства тюменцу назначили условный срок – три года лишения свободы.
В феврале столичные правоохранители поймали арендатора офиса и его друзей, которые в нетрезвом виде сообщили о якобы готовящемся взрыве в небоскребе.
В апреле 2024 года ФСБ задержала в Твери двоих сотрудников ЧОПа, которые заложили муляжи взрывчатки под мосты.