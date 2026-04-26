Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном

Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом

Tекст: Евгений Поздняков

«В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

«Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

«То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

«Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

«Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

«Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.