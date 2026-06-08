История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.21 комментарий
Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.
В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.
В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.
Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.
Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.
В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.
Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.