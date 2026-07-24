Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

Ударами по КТК Украина больше помогает, чем вредит России Уже шестой день остановлена прокачка нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за украинских ударов. Россия является одним из акционеров КТК. Однако бить по России через КТК – не самая удачная идея. Потому что под раздачу попадает не только Казахстан, но еще и американские компании как акционеры КТК и европейские компании как покупатели этой нефти. Россия же от роста цен на нефть выигрывает в целом больше, чем теряет на остановке КТК. Подробности Перейти в раздел

Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности Перейти в раздел

Харьковское направление СВО приходит в движение Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке? Подробности Перейти в раздел

Трамп нашел способ обложить мир новыми пошлинами США в пятницу ввели пошлины в отношении 60 стран, включая Россию, Китай и государства Евросоюза. Администрация Дональда Трампа обосновала решение борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок. Меры заменили глобальную пошлину в 10%, признанную ранее Верховным судом США незаконной. Какой эффект от новых тарифов будет для России и кто из торговых партнеров Америки больше всех пострадает? Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел