Удары ВСУ по Белгородской области унесли жизни двух человек

В Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли два мирных жителя

Tекст: Денис Тельманов

Двое мирных жителей погибли и двое пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – сообщили в оперштабе.

В результате этого же обстрела женщина получила осколочные ранения, ее доставили в тяжелом состоянии в Борисовскую центральную районную больницу. Кроме того, в Шебекине дрон атаковал многоквартирный дом, из-за чего мужчина получил осколочные ранения. Бойцы самообороны отвезли его в местную больницу, откуда планируется перевод в областную клинику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому округу пострадали четыре мирных жителя.

Несколькими днями ранее оперативный штаб региона сообщил о гибели одного человека и ранении шестнадцати граждан при атаках ВСУ. До этого удары дронов по населенным пунктам области привели к смерти еще одного мужчины.