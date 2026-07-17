  • Новость часаМинобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
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    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    30 комментариев
    17 июля 2026, 19:48 • Новости дня

    При атаках ВСУ под Белгородом один человек погиб

    При атаках ВСУ под Белгородом один человек погиб и один был ранен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов беспилотников украинской армии по населенным пунктам Белгородской области скончался мужчина, еще один мирный житель получил ранения.

    В Белгородской области один мирный житель погиб и один получил ранения в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб региона.

    В Белгородском округе в селе Никольское при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина скончался на месте, машина была повреждена. В селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом, повредив крышу.

    В Шебекино при детонации дрона мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей головы. Он самостоятельно обратился в больницу, после оказания первой помощи его переведут в областную клинику. На месте атаки повреждены фасад социального объекта, автомобиль, линия электропередачи и остекление.

    В селе Белянка дрон нанес удар по территории предприятия, повреждены три легковых автомобиля. В Грайвороне из-за удара посечена кровля социального объекта. В Борисовском округе в селе Грузское загорелись коммерческий и социальный объекты, возгорания ликвидированы народной дружиной. В Краснояружском округе в селе Сергиевка от взрыва в частном доме пробита кровля, второй дрон повредил машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в поселке Красная Яруга из-за обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Несколькими днями ранее в Краснояружском округе легковой автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. До этого украинский беспилотник ранил мужчину в городе Шебекино.

    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    @ malvovabelova

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

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    17 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный Красный Крест материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в международные организации. Поводом послужил инцидент в Дружковке Донецкой народной республики. Там украинская полиция не позволила пожилой женщине покинуть населенный пункт, следует из сообщения в Max Лантратовой.

    По ее словам, в Сети появилось видео, на котором эвакуационная группа совместно с западными журналистами принудительно вывозит людей. Одна из местных жительниц открыто отказалась ехать на Украину. В ответ полицейский предложил ей обратиться к волонтерам для внесения в обменные списки.

    «Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», – заявила Лантратова.

    Омбудсмен добавила, что мировое сообщество должно обратить внимание на бесчеловечные методы работы киевских властей. Подобные действия являются грубым нарушением базовых прав человека.

    Ранее Яна Лантратова рассказала о подготовке новых обменов военнопленными.

    В начале месяца Москва и Киев согласовали списки для возвращения гражданских лиц. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил о принудительной эвакуации мирных жителей активистами украинской организации «Белые ангелы».

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    17 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели атаку на порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады ГСМ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные аппараты.

    В результате ночных атак в Одессе и Черноморске поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а также ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, ликвидированы цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

    Отдельно отмечается уничтожение техники на воде. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов сборки дронов и резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    17 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

    Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

    В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

    В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

    В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.

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    17 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН, вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Не стало известного режиссера и вдовы бессменного руководителя Клуба веселых и находчивых Светланы Масляковой, внесшей огромный вклад в развитие популярной передачи.

    О смерти Светланы Анатольевны Масляковой сообщил Max-канал Международного союза КВН. Она долгие годы работала режиссером проекта и была верной спутницей Александра Маслякова.

    «Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», – говорится в официальном сообщении. Коллеги отметили, что она ломала стереотипы и прокладывала путь для новых поколений участников.

    Представители клуба подчеркнули, что Светлана Маслякова всегда была примером для начинающих игроков. В сообщении также добавили, что память о ней навсегда сохранится в сердцах участников и поклонников передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет ушел из жизни телеведущий Александр Масляков. Перед этим он два года боролся с онкологическим заболеванием.

    Академия Российского телевидения тогда выразила глубокие соболезнования его супруге Светлане Масляковой.

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    17 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

    Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация кадров ударов ВСУ по российским объектам позволяет ИИ противника анализировать уязвимости ПВО России, сообщил журналист Андрей Медведев.

    По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

    Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

    Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

    Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

    Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    16 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Статистика обменов телами шокировала жителей Украины

    Обмен телами погибших вызвал сильный резонанс на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Регулярная публикация данных о возвращенных телах военнослужащих провоцирует острую реакцию украинского общества и заставляет задуматься о реальных потерях вооруженных сил страны, отметили в российских силовых структурах.

    Очередной обмен телами погибших солдат вызвал сильный резонанс на Украине, сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур. Они обратили внимание на реакцию граждан соседнего государства после проведения процедуры возвращения останков военнослужащих. Очередной подобный процесс вызвал серьезный резонанс в обществе, подчеркнули в силовых ведомствах.

    «Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на родину вернулись останки 31 нашего героя», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина. Ранее в начале июля Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из Константиновки.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время планируется восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений, прерванное после трагического инцидента с пассажирским лайнером полтора года назад.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возобновление прямых перелетов между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ограничения были введены после авиакатастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года.

    «Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», – подчеркнул дипломат на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    Крушение пассажирского лайнера Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек из 67 находившихся на борту, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    В апреле 2026 года российское внешнеполитическое ведомство сообщило об успешном урегулировании последствий инцидента. Москва и Баку договорились о выплате компенсаций за крушение самолета, произошедшее в результате непреднамеренных действий ПВО в воздушном пространстве РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета.

    В прошлом году президент России Владимир Путин заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в выплате всех компенсаций.

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    17 июля 2026, 03:51 • Новости дня
    Захарова рассказала об устроенном Киевом «цирке на колесах» вокруг переговоров

    Захарова: Киев устроил цирк на колесах вокруг переговоров в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, продемонстрировали настоящий «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента России Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», – заявила Захарова в эфире Первый канал.

    По словам Захаровой, под «цирком на колесах» она имела в виду поведение представителей киевского режима, включая Зеленского. Украинская сторона, отметила дипломат, выражала недовольство составом и уровнем российской делегации, а Зеленский публично язвил по этому поводу, передает РИА «Новости».

    При этом переговоры в Стамбуле все же состоялись и завершились конкретными результатами, подчеркнула представитель МИД. В их числе она назвала договоренности по обменам между сторонами.

    «Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации сообщил о договоренности провести обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    В июле 2025 года Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц.

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