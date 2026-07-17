Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.3 комментария
При атаках ВСУ под Белгородом один человек погиб
При атаках ВСУ под Белгородом один человек погиб и один был ранен
В результате ударов беспилотников украинской армии по населенным пунктам Белгородской области скончался мужчина, еще один мирный житель получил ранения.
В Белгородской области один мирный житель погиб и один получил ранения в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб региона.
В Белгородском округе в селе Никольское при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина скончался на месте, машина была повреждена. В селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом, повредив крышу.
В Шебекино при детонации дрона мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей головы. Он самостоятельно обратился в больницу, после оказания первой помощи его переведут в областную клинику. На месте атаки повреждены фасад социального объекта, автомобиль, линия электропередачи и остекление.
В селе Белянка дрон нанес удар по территории предприятия, повреждены три легковых автомобиля. В Грайвороне из-за удара посечена кровля социального объекта. В Борисовском округе в селе Грузское загорелись коммерческий и социальный объекты, возгорания ликвидированы народной дружиной. В Краснояружском округе в селе Сергиевка от взрыва в частном доме пробита кровля, второй дрон повредил машину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в поселке Красная Яруга из-за обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Несколькими днями ранее в Краснояружском округе легковой автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. До этого украинский беспилотник ранил мужчину в городе Шебекино.