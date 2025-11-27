На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»

Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
На автозаводе «Москвич» собран первый электромобиль «Атом»
На автозаводе «Москвич» завершена сборка первого тестового электрокара «Атом», инженеры протестировали работу электроники с обновленным ПО и проверили сервисы в условиях, близких к реальным, сообщили в компании-кураторе проекта.
Первый электромобиль «Атом» серии PT собрали на автозаводе «Москвич». Серия PT предназначена для отработки всех этапов сборки, которые затем будут применяться при выпуске товарных автомобилей, пишет «Российская газета».
В компании-кураторе проекта АО «Кама» уточнили, что инженеры провели тестирование всех основных электронных систем на версии PT, используя актуальное программное обеспечение. В ходе испытаний была выполнена комплексная диагностика аппаратных модулей, а также проверка работы сервисов, максимально приближенная к реальной эксплуатации.
Параллельно ведется подготовка к старту серийного производства электрокара «Атом». Официальную дату запуска завода пока не объявили, однако ранее звучали планы запустить массовую сборку до конца текущего года.
«Атом» – российский электрокар длиной около четырех метров с электромотором мощности 204 л.с. на задней оси и запасом хода примерно 500 км на одной зарядке. Модель планируют выпускать как в гражданской версии, так и в вариантах для такси, каршеринга и государственных структур.
На 2026 год объем выпуска составит 6000 автомобилей. По данным на конец сентября, на модель уже оформлено более 100 тыс. предзаказов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.
В январе разработчики показали предсерийные прототипы «Атома». К октябрю 2023 года электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.