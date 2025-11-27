На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»

На автозаводе «Москвич» собран первый электромобиль «Атом»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый электромобиль «Атом» серии PT собрали на автозаводе «Москвич». Серия PT предназначена для отработки всех этапов сборки, которые затем будут применяться при выпуске товарных автомобилей, пишет «Российская газета».

В компании-кураторе проекта АО «Кама» уточнили, что инженеры провели тестирование всех основных электронных систем на версии PT, используя актуальное программное обеспечение. В ходе испытаний была выполнена комплексная диагностика аппаратных модулей, а также проверка работы сервисов, максимально приближенная к реальной эксплуатации.

Параллельно ведется подготовка к старту серийного производства электрокара «Атом». Официальную дату запуска завода пока не объявили, однако ранее звучали планы запустить массовую сборку до конца текущего года.

«Атом» – российский электрокар длиной около четырех метров с электромотором мощности 204 л.с. на задней оси и запасом хода примерно 500 км на одной зарядке. Модель планируют выпускать как в гражданской версии, так и в вариантах для такси, каршеринга и государственных структур.

На 2026 год объем выпуска составит 6000 автомобилей. По данным на конец сентября, на модель уже оформлено более 100 тыс. предзаказов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

В январе разработчики показали предсерийные прототипы «Атома». К октябрю 2023 года электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.



