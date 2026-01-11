Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию

Tекст: Антон Антонов

По данным Daily Mail, командующим силами специальных операций поручили подготовить соответствующую военную стратегию, передает РИА «Новости».

При этом часть американских военных руководителей выступает против этой инициативы. Главным сторонником плана, по данным источников, выступает советник Трампа по политике Стивен Миллер.

Газета отмечает, что среди европейских чиновников усилилась обеспокоенность возможной реализацией операции до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности, а не арендовать ее. Миллер также заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него является честью сделать все возможное для присоединения Гренландии.

