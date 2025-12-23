  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Политолог объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    5 комментариев
    23 декабря 2025, 18:52 • В мире

    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

    @ Gage Skidmore/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом?

    Под конец года президент США Дональд Трамп решил вспомнить о своих желаниях периода инаугурации. В частности, о Гренландии – принадлежащей Дании территории, которая, по мнению президента США, должна принадлежать Америке.

    При этом Трамп пошел дальше пустых претензий и заявлений о том, что Штатам нужна Гренландия для обеспечения нацбезопасности – он назначил спецпосланника по этой территории. Им стал губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который сразу же заявил, что для него честь сделать все возможное для присоединения Гренландии. «Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира», – заявил Трамп.

    Европа отреагировала жестко. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров должен «сам решать свою судьбу» и что «необходимо уважать его территориальную целостность». Датский МИД заявил, что никому ничего не отдаст. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС «выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии».

    Европейцы возмущены не только риторикой Трампа, но и назначением спецпосланника. Прежде всего потому, что данный политический шаг демонстрирует признание Америкой Гренландии отдельной от Дании территорией. При этом сделать Дания ничего не может – в отличие от послов, спецпосланники могут назначаться без консультаций со страной пребывания и не требуют одобрения этой страны для начала работы.

    Кроме того, важна личность Джеффа Лэндри. Он не является большим специалистом по Гренландии, не обладает выдающимися дипломатическими навыками. Преимущество Лэндри в том, что он – абсолютный трампист и лоялист. Он поддерживает все шаги президента США, в том числе и ввод национальной гвардии в проблемные штаты. И соответственно, всерьез (в отличие от карьерных дипломатов) возьмется за решение поставленной перед ним проблемы.

    «Это ставит остров с населением менее 60 000 человек в небольшую группу приоритетных внешнеполитических направлений, наряду с Украиной и Ближним Востоком, на которые Трамп назначил доверенных союзников», – пишет The New York Times. Союзников, которые (как тот же спецпредставитель по России Стив Уиткофф) действуют отдельно от Госдепа.

    Например, датчане жалуются, что буквально за две недели до назначения Лэндри в Гренландию прилетела высокопоставленная делегация сотрудников Госдепартамента США – и никто из них слова не сказал о том, что Трамп собирается выбрать спецпосланника. Видимо, потому, что они просто не знали об инициативе президента США.

    Вопрос в том, зачем он эту инициативу выдвинул? И тут есть четыре версии.

    В рамках первой из них Трамп просто выполняет то, что обещал. И речь тут не только про присоединение Гренландии как таковой, а о прописанной в Стратегии национальной безопасности «Доктрине Монро 2.0», которая обосновывает претензии США на все Западное полушарие. Венесуэлу, Канаду, Мексику – и, конечно же, Гренландию, которая тоже находится в Западном полушарии.

    В рамках второй версии Трамп искренне считает, что полный контроль над Гренландией необходим для обеспечения нацбезопасности США. Особенно в ситуации, когда США «уходят» из Восточного полушария и тем самым теряют целый ряд рубежей передовой обороны.

    Именно через Гренландию (и Северный полюс) в случае глобального ядерного конфликта на территорию США полетят российские баллистические ракеты. А значит, США могли бы разместить там элементы своей распиаренной системы ПРО «Золотой купол».

    Кроме того, вдоль гренландских берегов идет альтернативный Северному морскому пути маршрут, который связывает Восточную Азию и Западную Европу. Маршрут, который в случае потепления климата принесет владельцу деньги и контроль. Наконец, владелец Гренландии получает значительную часть в разделе арктического шельфа.

    В рамках третьей версии Трамп, говоря об отсутствии экономических причин в своих претензиях на остров, лукавит. У побережья Гренландии находятся большие залежи нефти и газа. Помимо углеводородов там есть много чего еще – в том числе и редкоземельные металлы. В ЕС есть список из 34 критически важных сырьевых материалов – и месторождения 31 из них находятся в Гренландии. В США перечень несколько больше – 50 минералов, и в Гренландии расположены месторождения 39 из них.

    Наконец, в рамках четвертой версии,

    Трамп просто ставит на место Европу, а прежде всего – премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

    Ту самую, которую издание Politico поместило на второе место (то есть вслед за Трампом) в списке самых влиятельных политиков Евросоюза. И которую европейские журналисты позиционируют как лидера в деле обретения Европой субъектности и частичной независимости от Соединенных Штатов, которая активнее всего продвигает идею милитаризации Европы для сдерживания как России, так и США.

    Однако какая бы из этих версий ни была верна, в декабре 2025 года задача взятия под контроль Гренландии никак не стала легче по сравнению с январем. Большинство жителей острова выступают за отделение от Дании – но при этом все равно не хотят становиться частью Соединенных Штатов. До сих пор верят в то, что могут прокормить себя (хотя Гренландия, где проживает около 60 тысяч человек, субсидируется Копенгагеном на сотни миллионов долларов в год).

    Видимо, Трамп надеется на то, что Джефф Лэндри (рассчитывающий в ближайшее время «поехать в Гренландию и поговорить с людьми») найдет выход. Выход за пределами дипломатии, политической морали и, возможно, закона.

    Освобождены днепропетровская Андреевка и харьковская Прилипка
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    Российских юных фехтовальщиков допустили к турнирам с государственной символикой
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

