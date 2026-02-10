Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии

Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?4 комментария
Американский беспилотник Global Hawk замечен у границы Польши и Белоруссии
В польском воздушном пространстве у белорусской границы был замечен стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, летевший на высоте почти 16 км.
Американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Польшей в районе границы с Белоруссией. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, беспилотник осуществлял полет вблизи белорусской границы, а ранее прошел недалеко от границы с Украиной.
Высота полета аппарата составляла почти 16 км, что, по словам источника, исключает помехи для пассажирских самолетов, следующих через этот район в страны Балтии и Россию. Собеседник агентства отметил, что полеты разведывательных БПЛА такого типа в польском воздушном пространстве происходят нечасто.
По информации источника, подобные беспилотники обычно вылетают с базы на Сицилии. Отмечается, что присутствие американского стратегического БПЛА вблизи восточных границ НАТО фиксируется не первый раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии. Бюро национальной безопасности Польши ранее заявило о проникновении нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии и предупредило о возможной провокации.
