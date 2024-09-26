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    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины
    Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов
    СК подсчитал ущерб России от действий ВСУ
    Названы условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    Трамп: Украины больше нет
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    10 комментариев
    26 сентября 2024, 12:56 • Новости дня

    В Турции опровергли сообщения о договоре с США по С-400 и F-35

    МО Турции: Никаких изменений в подходах Турции и США по С-400 или F-35 нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изменения в подходах Турции и США к вопросам ЗРС С-400 или истребителям F-35 отсутствуют, заявил источник в Минобороны Турции, слова которого приводит канал TRT.

    Как сообщил источник ТАСС, никаких изменений у Турции или США в отношении С-400 и F-35 нет. Так в Турции отреагировали на публикацию в греческой прессе о том, что США якобы предложили Турции перебросить С-400 на базу Инджирлик под американский контроль в обмен на возвращение Анкары в программу F-35.

    В Минобороны Турции добавили, что союзники не имеют права ограничивать или вводить санкции друг против друга, что противоречит духу НАТО.

    «Мы ожидаем, что наши союзники примут решения в соответствии с духом альянса и принципами коллективной безопасности и снимут все явные или неявные ограничения», – добавили в МО.

    Ранее Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы соглашении с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35 от Вашингтона, заявив, что российские ЗРК находятся на вооружении ВВС страны.

    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

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    25 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    «На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

    «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.


    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой будет новая ядерная доктрина России.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Умер актер Роман Мадянов
    Умер актер Роман Мадянов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни на 63-м году жизни, о чем сообщили его близкие и коллеги.

    Особую популярность актеру принесла роль майора Колобкова в сериале «Солдаты». Однако одной из самых значимых работ Мадянова считается роль в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан», за которую он был удостоен престижной премии «Ника», передает «Говорит Москва».

    В июне стало известно, что Мадянов отменил все спектакли до конца лета из-за болезни.

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    26 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Эксперт Юшков: Уцелевшая часть «Северного потока» сохранит рабочее состояние несколько десятилетий

    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одна из веток «Северных потоков» не пострадала в результате диверсии и находится в рабочем состоянии. И хотя сейчас Россия не имеет возможности ее обслуживать, газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий, и запустить газ по нему можно будет в любой момент, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг исполняется вторая годовщина диверсии на «Северных потоках».

    «Действительно, одна из веток «Северных потоков» сумела уцелеть после подрыва. Она не разгерметизировалась, однако в настоящий момент из нее полностью выкачан газ. Провести работы по ее подробному осмотру не удалось: Россию попросту не допускают к участку, где объекту был нанесен максимальный ущерб», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Стоит отметить, что в настоящий момент эта ветка находится в рабочем состоянии. Но ее работа никогда и не начиналась: немцы попросту не давали разрешения к началу эксплуатации. Процесс сертификации затормозился, поскольку Министерство финансов ФРГ после начала СВО отозвало справку о влиянии «Северного потока» на экономику Германии», – отмечает он.

    «Без данного документа федеральное агентство, занимавшееся организацией функционирования газопровода, попросту не может продолжить работу. То есть ввод в эксплуатацию остановлен чисто бюрократическими методами. Тем не менее для России в сложившейся ситуации все же имеются свои плюсы. Поскольку труба никогда не приступала к перекачке ресурсов, то и обслуживать ее нет необходимости», – рассказывает собеседник.

    «В отличие от остальных веток, в эту морская вода не попала. Соответственно, никаких разрушительных химических реакций для инфраструктуры не произошло. Речь идет о конструкции из металла. Она также покрыта толстым слоем бетона, что дает дополнительные гарантии для «выживания» инфраструктуры в экстремальных глубинных условиях», – поясняет эксперт.

    «Поэтому вести за ней регулярные наблюдения также не нужно. Газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий. Даже с действующими системами необходимые исследования проводятся нечасто: это очень надежные сооружения. Как правило, обслуживание проходит по линии компрессных станций», – акцентирует Юшков.

    «За ними действительно необходимо пристально следить, но в нашем случае не потребуется и этого. В теории, если бы «Северный поток» продолжал свою работу, его обслуживание лежало бы на плечах компаний-операторов. Первой являлась Nord Stream AG-1, 50% акций которой обладал Газпром. Остальная половина была распределена между пятью европейскими фирмами», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Nord Stream AG-2, то здесь уже все ценные бумаги принадлежали российскому ресурсному гиганту. Однако позже ее арестовали немцы, а значит, Москва не может предпринять какие-либо технические работы в отношении трубы с чисто юридической точки зрения. Однако запустить уцелевшую ветку можно в любой момент», – считает эксперт.

    «Кроме того, контракт с европейцами у Газпрома до сих пор остается действительным. То есть если немцы изменят свое решение, то Россия в какой-то степени даже будет обязана начать поставки. Тем не менее для этого необходимо качественное изменение политической ситуации в ЕС. Они уже начинают постепенно задумываться о том, что контакты с Москвой стоит налаживать. Посмотрим, к чему это приведет», – заключил Юшков.

    В четверг, 26 сентября, будет вторая годовщина диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По оценке Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал шизофренией нежелание Германии принимать газ по «Северному потоку». «Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут. По нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну, не хотят – не надо, мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира», – говорил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 млрд куб. м газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю», – добавил глава государства.

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    25 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком

    Захарова: Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за жестокого видео с русскоязычным ребенком

    Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений после появления в интернете видео с конфликтом между учительницей и русскоязычным учеником в одной из школ Ташкента. СМИ пишут, что педагог напала на школьника после того, как тот попросил объяснить урок на русском языке, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    По словам Захаровой, в дружественных отношениях двух государств-союзников не может быть никакой неприязни, особенно на языковой почве.

    Представитель МИД России добавила, что Москва призвала Ташкент дать правовую оценку ролику и принять меры в случае обоснованности.

    Она подчеркнула, что вопрос держится в поле самого пристального внимания МИД России.

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в ташкентской школе. Сообщается, что педагог напала на школьника из-за просьбы объяснить урок на русском языке.

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    25 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Вассерман прокомментировал скуфов

    Вассерман объяснил происхождение термина «скуф» в жаргоне подростков

    Вассерман прокомментировал скуфов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон. Он используется подростками, чтобы их язык отличался от разговора взрослых, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя появление среди молодежи термина «скуф», который применяется по отношению к определенному типажу мужчин в возрасте.

    «Само слово скуф – недавнее. Это молодежный жаргон, и понятно, что он всегда неизбежно отличается от разговора взрослых. В основном это вызвано тем, что всегда хочется поговорить о чем-то завуалированно, не сообщая тем же взрослым, что ты о них думаешь», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что не знает, считают ли подростки абсолютно всех взрослых скуфами или относят к ним только часть старшего поколения. При этом собеседник подчеркнул, что молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон. Причем данная тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.

    «Когда старые жаргонные слова становятся общеизвестными, придумывают новые – это обычная практика. Меня всегда забавляет, когда писатели, рассказывая об уголовниках современных, пользуются жаргоном вековой давности. Тюремный жаргон, как и любой другой, тоже постоянно развивается и является в какой-то мере показателем времени», – заключил Вассерман.

    Скуф – сленговый термин, описывающий усталого и неухоженного человека, обычно мужчину старше 30 лет с лишним весом, пивным животом и залысинами. Он стал популярным среди подростков в России, благодаря мемам и интернет-культуре. Слово используется как шутливо, так и критически, чтобы подчеркнуть отсутствие заботы о внешности.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

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    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России спецдокладчика ООН в Женеве был некомпетентным и однобоким. А послушать ее собрались люди, искренне ненавидящие Россию сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее на площадке ООН выступила специальный докладчик Мариана Кацарова, которая заявила, что в СВО на стороне России не сражаются «славянские лица».

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», с уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил политолог Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел», – отметил эксперт.

    Мнение, представленное в докладе Кацаровой, Гаспарян считает по меньшей мере  однобоким. «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка даже мельком не упомянула роль Запада и ВСУ в гибели мирных людей в Курской и Белгородской областях, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить ООН в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад, в котором критикуется положение дел в России. Кацарова заявила, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за привлечения в ряды участников СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

    Вместе с Кацаровой в обсуждении участвовали оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова родом из Болгарии, она была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации в России в мае прошлого года. С 2014 по 2016 год возглавляла миссию ООН в Донецке по наблюдению за соблюдением прав человека.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    26 сентября 2024, 00:21 • Новости дня
    Дуров удивил французских следователей размером годового дохода

    Le Monde: Павел Дуров признался на допросе во Франции, что зарабатывает один дирхам в год

    Дуров удивил французских следователей размером годового дохода
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал следователям на допросе, что зарабатывает всего один эмиратский дирхам (примерно 25 рублей) в год, сообщила Le Monde.

    Издание пишет, что Дуров оставил в недоумении следователей во Франции, когда рассказал им, что он собирает всего «1 эмиратский дирхам» в год, примерно 0,27 доллара или 25 рублей в год, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни, пропагандирует отказ от кофе, молока, сигарет, алкоголя, мяса и лекарств. Он активно продвигает  жизнь, дополненную утренними ледяными ваннами и медитациями в пустыне.

    Газета напоминает, что в 2014 году Дуров получил около 300 млн евро за продажу доли «ВКонтакте», стоимость Telegram оценивается в 30 млрд долларов. По некоторым данным, состояние Дурова может достигать более 15 млрд долларов, утверждает издание.

    Ранее Дуров, освобожденный под залог во Франции, поручил риэлтору найти дом в «красивом квартале Парижа», чтобы переехать туда в ожидании суда.

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    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

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    25 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несырьевой неэнергетический экспорт России продолжает демонстрировать устойчивый рост, за первые семь месяцев текущего года он увеличился на 5%, достигнув 89,8 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    «За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов – до 89,8 млрд [долларов]. По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Успехи в расширении экспортного потенциала президент связал с деятельностью «специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку».

    Ранее Путин назвал десять структурных изменений российской экономики.

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    26 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям на газопроводах «Северные потоки».

    По данным пресс-бюро СВР, новые данные подтверждают ранее озвученную версию о причастности к этому акту международного терроризма англосаксонских стран, передает РИА «Новости».

    «Англосаксы с 2022 года предпринимают систематические попытки убрать тему диверсий на «Северных потоках» из международной информационной повестки», – следует из заявления службы.

    Также в СВР отметили, что западные спецслужбы пытаются сфабриковать результаты расследования и обвинить в подрыве газопроводов украинских экстремистов.

    «Эта версия не выдерживает критики, но она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной», – подчеркнули в службе.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках».

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    25 сентября 2024, 13:14 • Новости дня
    В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского

    Источник: В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского

    В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, отправившегося на службу в зону СВО, сообщил источник в силовых структурах региона.

    Копайгородского задержали представители Следственного комитета, сказал собеседник ТАСС.

    Другой источник пояснил, что дело заведено в отношении бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурлева, подробности не сообщаются в интересах следствия.

    У ряда бывших и действующих чиновников Сочи, включая главу Хостинского района Ивана Савина, Бурлева и бывшего директора департамента архитектуры Дмитрия Литвинца, проведены обыски в рамках одного производства. В приемной главы Хостинского района сообщили, что Савин продолжает исполнять свои должностные обязанности.

    До этого сообщалось, что Копайгородский стал объектом следственных действий.

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