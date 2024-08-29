В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.5 комментариев
В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по С-400
Минобороны Турции опровергло сообщения о согласии с США по неиспользованию С-400
Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы соглашении с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35 от Вашингтона, турецкое военное ведомство отметило в заявлении, что российские ЗРК находятся на вооружении ВВС страны.
Ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Анкара в ходе переговоров поставках F-35 заявила США, что ради приобретения военных самолетов не станет активировать купленные у российской стороны системы ПВО С-400, передает РИА «Новости».
Как приводит заявление турецкого военного ведомства газета Milliyet, Турция продолжает нуждаться в системах для нужд противовоздушной обороны и в этом контексте система ПВО С-400 находится на вооружении ВВС, и никаких новых процессов по этому вопросу нет.
Ранее в Турции допустили включение С-400 в местный «Железный купол».