Депутат Рады: Эвакуированным на Украину жителям Алешек выдали повестки

Tекст: Катерина Туманова

Эвакуированным жителям Алешек, которые решили направиться на территорию, подконтрольную Киеву, начали массово выдавать повестки. Процесс мобилизации начинался практически сразу после того, как беженцы пересекали линию контроля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мужчины, которые эвакуировались из Алешек и решили вернуться на Украину, на первом же блокпосту получали повестку», – заявил Козырь.

Напомним, Киев собрался ужесточить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября в Алешках Херсонской области, где местные жители постоянно находились под ударами ВСУ, была проведена гуманитарная операция. Она стала возможно в результате договоренностей между омбудсменами России и Укрианы, а также при содействии первой леди США.

Уполномоченный по правам человека в России Лантратова заявила о предоставлении жителям Алешек возможности беспрепятственно выехать в сторону России или Украины. Она также указала, что часть местных жителей отказалась от эвакуации из-за семейных обстоятельств и нежелания покидать свои дома.