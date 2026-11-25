Tекст: Игорь Иножарский

Бывшие разработчики xAI запустили стартап Epochal и представили инструмент Epochal Time Portal, который позволяет искусственному интеллекту просматривать триллионы страниц интернета в том виде, в котором они существовали в прошлом, пишет Quartz.

Компания основана тремя специалистами, покинувшими xAI после того, как Илон Маск объединил ее со SpaceX. К ним присоединились бывшие сотрудники OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, передает Bloomberg. По мнению создателей, способность предсказывать будущее является лучшим мерилом интеллекта, для чего требуется учиться на прошлом опыте.

В Epochal отметили, что современные системы изучают интернет целиком и сразу знают концовку каждой истории. Новый подход заставит ИИ проживать тысячи вчерашних дней последовательно, по одному дню за раз. Разрабатываемая модель предназначена для помощи людям в принятии решений.

Чжан инвестирует в компанию 100 млн долларов. Представитель Epochal отказался обсуждать финансирование. Стартап пополнил растущий список новых компаний, основанных выходцами из xAI, среди которых также создатели проектов River AI и Humans&.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американская компания OpenAI наняла бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла на должность старшего советника. В прошлом месяце стартап Reflection при поддержке Nvidia подготовил к выпуску мощную нейросеть с открытым исходным кодом. В январе компании Илона Маска SpaceX и xAI обсуждали возможность объединения перед первичным публичным размещением акций.