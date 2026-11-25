Встречу Путина с обновленным СПЧ запланировали на начало декабря

Tекст: Катерина Туманова

«Предварительно планируется, как обычно, в первой половине декабря. Но мы не отвечаем за график президента и не можем на него влиять», – заявил Фадеев ТАСС.

Президент России обновил состав СПЧ. В него вошли теле- и радиоведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен), главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, первый вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова и директор Медико-генетического научного центра им. Н. П. Бочкова Сергей Куцев.

Одновременно из совета исключили режиссера Александра Сокурова, сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, писателя Максима Замшев и юриста Владимира Ряховский.

Путин ежегодно встречается с СПЧ. Заседания приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, включение в состав СПЧ специалистов из сферы медицины назвали знаком усиления защиты прав уязвимых слоев населения. В начале месяца председатель СПЧ Фадеев сообщил о подготовке к традиционной встрече с президентом.