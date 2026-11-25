«Мошеловка»: В России появилась схема обмана при продаже зимней резины

Tекст: Катерина Туманова

Мошенники размещают объявления о продаже зимней резины со скидками до 40%. Для активации скидки они требуют внести полную предоплату. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь и блокируют контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мошеловку».

В организации рекомендовали приобретать автотовары только в проверенных торговых точках.

«Не соглашайтесь на полную предоплату на частных досках объявлений. Не вводите полные данные банковской карты в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования», – призвали в пресс-службе платформы для защиты от мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники стали рассылать сообщения от имени таможенных служб с требованием оплатить пошлину за доставку новогодних посылок. Мошенники спрятали вирус в приложении для водителей. Аферисты придумали способ кражи денег через поддельные антирадары.