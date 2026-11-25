Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
В «Мошеловке» предупредили о мошенничестве при продаже зимней резины
«Мошеловка»: В России появилась схема обмана при продаже зимней резины
В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники предлагают зимнюю резину со скидкой 40%, требуя полную предоплату, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Мошенники размещают объявления о продаже зимней резины со скидками до 40%. Для активации скидки они требуют внести полную предоплату. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь и блокируют контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мошеловку».
В организации рекомендовали приобретать автотовары только в проверенных торговых точках.
«Не соглашайтесь на полную предоплату на частных досках объявлений. Не вводите полные данные банковской карты в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования», – призвали в пресс-службе платформы для защиты от мошенников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники стали рассылать сообщения от имени таможенных служб с требованием оплатить пошлину за доставку новогодних посылок. Мошенники спрятали вирус в приложении для водителей. Аферисты придумали способ кражи денег через поддельные антирадары.