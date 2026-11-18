Дептранс Москвы рекомендовал водителям пересесть на метро из-за снегопада

Tекст: Алексей Дегтярёв

Из-за ожидаемого в среду снегопада столичным автомобилистам рекомендовано временно отказаться от поездок на личных машинах и выбрать городской транспорт, сообщил департамент в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что метро поможет сэкономить время в пути. Метрополитен работает строго по расписанию вне зависимости от погодных условий.

В случае невозможности отложить поездку на автомобиле водителей призвали по возможности избегать часов пик: с 7.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 20.00 вечером.

Также рекомендуется закладывать дополнительное время на дорогу и сохранять внимательность за рулем. Водителям грузовиков посоветовали заранее планировать маршруты, исключить крутые подъемы и не перегружать автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы.

В понедельник синоптики сообщили о скором завершении метеорологической осени в столице.

На прошлой неделе столичный департамент транспорта рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем.