Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

Синоптик Леус: Климатическая зима в Москве сократилась на неделю за полвека

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, во второй половине XX века климатическая зима в столице начиналась 10 ноября, однако из-за изменений климата ее старт сдвинулся на 13 ноября. «При этом зима стала короче – если полвека назад ее финал приходился на 28 марта, то в начале XXI века эта дата сместилась на 21 марта», – написал Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что зимний сезон в целом потеплел на 2,1 градуса. Наиболее заметно выросла температура января – сразу на три градуса, с минус 9,2 до минус 6,2 градуса. Метеоролог подчеркнул, что за последние пять лет средняя температура холодного сезона увеличилась еще почти на полградуса из-за продолжающегося роста общемировых температур.

Кроме того, столичная зима стала немного суше: среднее количество осадков за сезон уменьшилось на 10%, со 148 до 133 миллиметров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном выпадении половины месячной нормы осадков в столице.

В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила о постепенном сокращении депрессивного «серого сезона» из-за климатических изменений.

В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил о росте зимней температуры в городе почти на два градуса за последние 35 лет.