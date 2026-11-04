В Москве спрогнозировали сокращение «серого сезона» из-за потепления

В Москве предсказали сокращение серого сезона

Tекст: Мария Иванова

«Зимняя депрессия – у нас этот «серый сезон» – будет сокращаться и отодвигаться. Дольше растения будут оставаться зелеными, дольше будет сохраняться активность животных», – заявила она ТАСС.

По словам Урожаевой, благодаря потеплению природа в столице может стать разнообразнее: уже сейчас в Москву с юга приходят новые, ярко цветущие виды растений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о росте средней температуры в Москве на полтора градуса за 30 лет.

В январе климатолог Алексей Кокорин заявил о более быстром потеплении климата в России по сравнению с остальным миром за последние 50 лет.