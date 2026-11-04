По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
В Москве спрогнозировали сокращение «серого сезона» из-за потепления
В Москве предсказали сокращение серого сезона
Из-за климатических изменений депрессивный «серый сезон» в Москве будет постепенно сокращаться, сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева.
«Зимняя депрессия – у нас этот «серый сезон» – будет сокращаться и отодвигаться. Дольше растения будут оставаться зелеными, дольше будет сохраняться активность животных», – заявила она ТАСС.
По словам Урожаевой, благодаря потеплению природа в столице может стать разнообразнее: уже сейчас в Москву с юга приходят новые, ярко цветущие виды растений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о росте средней температуры в Москве на полтора градуса за 30 лет.
В январе климатолог Алексей Кокорин заявил о более быстром потеплении климата в России по сравнению с остальным миром за последние 50 лет.