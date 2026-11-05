Оман и Иран договорились создать механизм защиты международных торговых путей

Главы МИД Омана и Ирана призвали создать механизмы защиты торговых путей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Создание совместных механизмов для обеспечения безопасности международных торговых путей необходимо для предотвращения возобновления войны в регионе, передает РИА «Новости» сообщение государственного агентства Омана ONA по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.

В ходе беседы аль-Бусаиди и Аракчи «подчеркнули важность перехода от этапа деэскалации к этапу формирования устойчивых договоренностей». Это включает в себя практические меры по защите морских маршрутов и создание технических механизмов для безопасности торговых и энергетических потоков.

Совместные действия Омана и Ирана направлены на прекращение конфликтов и обеспечение стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов в Ормузском проливе.

Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию пролива.

Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов.