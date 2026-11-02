Мировые запасы дизеля упали до 35-летнего минимума из-за ситуации вокруг Ирана

Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

Tекст: Вера Басилая

Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

«Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.