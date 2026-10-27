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Путин отметил роль ОПЕК+ в обеспечении стабильности нефтяного рынка
Совместные действия альянса ОПЕК+ обеспечили предсказуемую конъюнктуру и стабильное предложение на рынке нефти, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
Глава государства указал на важность успешного многостороннего сотрудничества для поддержания стабильности на глобальных энергетических площадках, передает РИА «Новости».
«Есть успешный многосторонний опыт балансировки другого ключевого рынка углеводородов – нефти, где совместные действия в формате ОПЕК+ обеспечили предсказуемость рыночной конъюнктуры и стабильные объемы предложения», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент отметил развитие диалога государств ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.
Глава государства заявил об укреплении роли природного газа в качестве опоры глобальной энергетики в международной торговле.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера принять участие в восьмом саммите объединения в Москве.