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Путин заявил об укреплении роли природного газа в мировой торговле
Путин: Роль природного газа в международной торговле будет укрепляться
Роль природного газа в качестве опоры глобальной энергетики в международной торговле будет только укрепляться, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.
«Роль природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности, да и аграрного сектора, системы международной торговли будет только укрепляться», – заявил Путин РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.