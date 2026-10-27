Латвия запланировала продлить запрет на автобусные рейсы в Россию

LETA: Латвия решила на год продлить запрет на автобусные рейсы в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство прибалтийской республики намерено сохранить ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостное агентство LETA.

Уточняется, что речь идет о рейсах, следующих через контрольно-пропускной пункт Патерниеки на границе с Белоруссией, а также через пункты Гребнево и Терехово на границе с Россией. Ограничения действуют для всех перевозчиков вне зависимости от страны регистрации транспортной компании и самого автобуса.

Регулярные рейсы пока не попали под запрет. При этом подготовленные латвийским министерством транспорта поправки к закону об автоперевозках предполагают, что с 10 января 2027 года будут полностью запрещены международные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, а также транзит в эти страны через латвийскую территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг латвийское правительство заявило о решении оснастить границу с Россией и Белоруссией дополнительными противотанковыми рвами и «зубами дракона».