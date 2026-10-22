Латвия решила оснастить границу с Россией дополнительными «зубами дракона»

Латвия решила оснастить границу с Россией дополнительными рвами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во вторник латвийское правительство на закрытом заседании решило перераспределить 12 млн евро на укрепление восточной границы, передает РИА «Новости». «На выделенные деньги построят дополнительные противотанковые рвы длиной 27 км, разместят «зубы дракона», приобретут дополнительные датчики», – сказал министр обороны страны Райвис Мелнис в интервью Латвийскому телевидению.

Он отметил, что финансирование этих работ не было предусмотрено в бюджете на текущий год, поэтому для совершенствования линии обороны потребовалось отдельное решение. Протяженность российского участка латвийской границы составляет 270 км, белорусского – почти 173 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе латвийские фермеры выразили недовольство постройкой «зубов дракона» на граничащих с Россией территориях.

В прошлом месяце министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.