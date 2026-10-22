Белоусов заявил об отсутствии у Москвы претензий к Минску в военной сфере

Белоусов: У Москвы нет претензий к Минску в военной сфере

Tекст: Ольга Иванова

В ходе встречи Лукашенко отметил, что Белоруссия выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. По его словам, с учетом опыта сотрудничества у главы Минобороны России если и могут быть претензии к Минску, то немного, передает РИА «Новости».

«Претензий точно нет», – заявил в ответ Белоусов.

Российский министр поблагодарил Лукашенко за возможность встречи и передал ему слова президента России Владимира Путина. Глава ведомства подтвердил наличие обширной повестки в сотрудничестве Минобороны двух стран. Он отметил, что это касается проведения совместной коллегии в Минске и вопросов, которые обсуждались на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

«Я специально прилетел вчера, а не сегодня на коллегию. Мы два часа с ним проговорили», – рассказал Белоусов. Он добавил, что на заседание прибыли его заместители для более тесного личного знакомства с белорусскими коллегами на фоне кадровых изменений в оборонных ведомствах обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии и России к возможной войне.

Руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

Белоусов отметил особую опасность наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.