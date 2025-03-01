Житель Балаково признался в покушении на убийство бывшей жены взрывом

Житель Балаково признал вину в покушении на убийство бывшей супруги взрывом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в Саратовской области задержали 38-летнего жителя Балаково, подозреваемого в покушении на убийство бывшей супруги с использованием взрывного устройства. Мужчина признал свою вину, заявив, что действовал из ревности.

Инцидент произошел 23 февраля в многоквартирном доме по улице Набережная Леонова. По данным следствия, подозреваемый заложил взрывное устройство у двери подъезда, которое сработало, когда женщина выходила из дома. В результате взрыва пострадала бывшая супруга подозреваемого, она была госпитализирована с множественными травмами.

Как сообщает СК, ранее, 20 февраля, мужчина установил другое взрывное устройство в подъезде другого дома, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы. Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывного устройства.

Следователями проведены осмотры мест происшествий, обыски и выемки. СК планирует предъявить фигуранту обвинение и будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Балаково Саратовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате которого погиб один человек. Сообщалось, что во время взрыва на маслобойном заводе под Саратовом пострадали пять человек и один погиб.