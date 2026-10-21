Tекст: Вера Басилая

«Хотелось бы особо отметить Центральную референс-лабораторию Украинского научно-исследовательского противочумного института имени И. И. Мечникова в Одессе, которая прямо обозначена как место «хранения биооружия», – заявил Воронцов, выступая в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, обозначение сделано на основе данных Национальной разведки США, представленных ее бывшим директором Тулси Габбард в ходе брифингов 11 мая и 12 июня 2026 года, передает РИА «Новости».

Габбард сообщала о расследовании в отношении многолетнего финансирования Вашингтоном потенциально рискованных экспериментов с опасными патогенами и вирусами в более чем 120 зарубежных биолабораториях, свыше 40 из которых расположены на Украине.

Воронцов напомнил, что правовой основой для организации взаимодействия являлось соглашение «О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия» от 2005 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о создании США десятков биолабораторий в бывших советских республиках. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал о разрастании сети военных биолабораторий США в мире. Тогда академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что биолаборатории США на Украине угрожали безопасности России.