Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Польша запретила въезд в Шенгенскую зону депутату Львовского облсовета Шеремету
Член Львовского областного совета Святослав Шеремет внесен в список лиц с запретом на въезд в государства Шенгенской зоны сроком до 2031 года, сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский.
«По запросу министра иностранных дел Радослава Сикорского С. Шеремет внесен в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны на пять лет до 20 октября 2031 года», – сообщил Кервиньский в Х.
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Летом власти Польши начали подготовку нового закона против пропаганды бандеровской идеологии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ