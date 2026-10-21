Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове
Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация).
Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии* было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА*.
Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.
Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ