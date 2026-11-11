Песков: Путин открыт к контактам с лидерами стран Европы

Tекст: Валерия Городецкая

«Пока нет решений относительно участия Путина в саммите «Большой двадцатки» в Соединенных Штатах. Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поговорить с российским лидером на саммите G20 в Майами, если Путин приедет на мероприятие.

По словам пресс-секретаря президента, в данный момент нет конкретного видения общения России с Европой, но на каком-то этапе этот вопрос будет обсуждаться. При этом Песков отметил, что Москва слышит заявления европейских политиков, которые не указывают на их желание способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Мерц заявил об отсутствии намерения уклоняться от возможной встречи с Путиным на полях декабрьского саммита G20.

В конце прошлого месяца Песков сообщил об отсутствии запросов на телефонные разговоры с Путиным от большинства лидеров европейских государств за последние дни.