Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

Tекст: Катерина Туманова

«В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.