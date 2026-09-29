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    Как Европа сгубила прибалтийское рыболовство
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    Путин запретил юрлицам вывозить рубли в три страны
    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
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    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    10 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    36 комментариев
    29 сентября 2026, 15:42 • Новости дня

    Колесник: ВСУ задействовали последние резервы в операции «Вивальди»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно сдерживают украинскую операцию «Вивальди» под Красным Лиманом, пресекая попытки противника сорвать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о тяжелых боях под Красным Лиманом. Украинские войска бросают силы на прорыв обороны, пытаясь помешать ВС РФ выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

    «Пытаются прорвать оборону в районе Красного Лимана, но там сейчас встречные бои, у нас потихоньку ситуация стабилизируется. Их задача – прорвать и сорвать нам выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы пока удерживаем, вводим резервы, они тоже вводят резервы, бои тяжелые, но ситуация абсолютно контролируемая», – пояснил депутат.

    Противник сумел занять несколько деревень, однако понес несоразмерные потери. Колесник отметил, что операция «Вивальди» стала попыткой ВСУ использовать последние резервы для выхода к реке Жеребец. Российская армия успешно пресекает эти планы массированными ударами артиллерии, авиации и беспилотников.

    Из-за отсутствия сплошной линии обороны столкновения носят позиционный характер, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что разгром группировки противника на этом участке обернется для Киева серьезным поражением и значительно ускорит российское наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал скорую остановку наступления украинской армии на Лиманском направлении.

    Российские военные вынудили противника отступить на вторые и третьи эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации.

    Вооруженные силы России в ходе успешных боев прижали украинские подразделения к Славянску и Краматорску.

    28 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения в результате атаки по зданию Национальной академии наук в Киеве, пишут украинские СМИ.

    Удар пришелся по помещению, расположенному этажом выше кабинета Горбулина, пишет украинское издание «Страна».  В настоящее время бывший секретарь СНБО уже находится дома. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что его помощница погибла.

    В разные годы Горбулин работал советником бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и бывшего главы государства Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в России).

    Горбулин является доктором технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники. Он занимал должность первого гендиректора Национального космического агентства Украины, а с 2023 года возглавлял наблюдательный совет Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ).

    Горбулин известен как автор книг «Донбасс и Крым: цена возвращения», «Мировая гибридная война: украинский фронт». В 2020 году он также выпустил работу «Как победить Россию в войне будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты заявили об ударе России по системе промывки мозгов на Украине.

    В субботу украинский военный телеканал прекратил вещание после поражения объектов в Киеве.

    В начале месяца российские войска нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области.

    Комментарии (29)
    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


    Комментарии (8)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

    Комментарии (14)
    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповой удар по дата-центрам в Киеве, поразили два крупных центра обработки данных – «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивавшие обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по украинской инфраструктуре высокоточным оружием и беспилотниками, передает Министерство обороны.

    Атака была направлена на логистические центры, портовые объекты и морские суда, используемые в интересах украинских войск.

    В Киеве уничтожено локомотивное депо со складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также поражены два крупных центра обработки данных – «Бимобайл», одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; и «Парковый», обеспечивавший обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. В Киевской области ликвидирован складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

    В Одесской области удары пришлись по электроподстанции «Усатово», питающей порты, и цеху производства дронов в Великодолинском. В Измаиле повреждены объекты для разгрузки военных грузов. Кроме того, в порту Одессы и на переходе морем поражены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Из-за масштабного поражения серверных инфраструктур украинские телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» прервали свои эфиры. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый».

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

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    29 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Генерал ВСУ саботировал приказ главкома Драпатого

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переброске на командный пункт в Сумской области, передает РИА «Новости». Вместо этого офицер предпочел остаться в столице.

    «Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Д. Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», – заявил представитель российских силовых структур.

    По информации источника, Волошин занимался формированием нового командования в Киеве, которое планировал возглавить. Однако недавно назначенный Драпатый заблокировал это решение, приказав генералу отправиться в Сумскую область. Вместо исполнения распоряжения Волошин сосредоточился на раздаче интервью журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее главком прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва окружения.

    Команда военачальника попыталась монополизировать самые прибыльные теневые потоки вооруженных сил.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

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    29 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве

    Украинский погранпереход «Ягодин» получил повреждения из-за взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Волынской области Роман Романюк заявил, что украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей получил повреждения в результате взрыва.

    Ударная волна повредила помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал, передает ТАСС.

    Других подробностей о причинах и последствиях взрыва руководитель украинского региона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару беспилотника.

    На прошлой неделе министерство обороны Польши сообщило о развертывании систем противовоздушной обороны на границе с Украиной.

    В середине месяца российские беспилотники поразили этот же пограничный переход.

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    29 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Резерв воды в Днестре и Новоднестровском водохранилище почти исчерпан, Кишиневу не удалось договориться с Украиной об увеличении объемов стока, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георге Хайдер.

    «Мы провели все возможные переговоры. До сих пор мы расходовали резерв водохранилища, а сейчас вода идет через него лишь транзитом в Молдавию, фактически этого резервуара больше нет: то, что поступает из Карпат, напрямую идет в республику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Хайдер подчеркнул, что показатели стока Днестра упали значительно ниже среднемноголетних значений. Власти Кишинева готовятся к возможному введению графиков подачи воды населению. Чиновник добавил, что кризис носит трансграничный характер: дефицит воды наблюдается на реках Прут и Дунай, а в ряде областей Украины водоснабжение уже переведено на почасовой режим.

    В субботу в Молдавии из-за обмеления Днестра вступил в силу режим чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней. Власти ограничили использование воды для мытья улиц и наполнения бассейнов. Промышленным предприятиям, не связанным с производством питания и медициной, предписано сократить потребление воды минимум на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Молдавии сообщили о риске отключения воды в Кишиневе.

    В воскресенье Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского водохранилища. Киев прекратил поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии.

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    29 сентября 2026, 08:58 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России взяли под полный контроль населенные пункты Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловку в ДНР, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Запад» уверенно удерживают занятые рубежи.

    «Военнослужащие группировки «Запад» держат под полным контролем населенный пункт Ямполь в Краматорском районе», – заявили в ведомстве. Штурмовые подразделения также закрепились в Новомихайловке, где подняты российские флаги.

    В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы продолжают уверенно стоять на занятых позициях в населенном пункте Новое Краматорского района. Продвижение войск на данном направлении продолжается.

    Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

    Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Ямполь.

    Весной прошлого года группировка войск «Запад» сообщила, что освободила Новомихайловку в Донецкой народной республике.

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    29 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Север»  освобожден населенный пункт Крейдянка в Харьковской области.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» активными действиями Веселое Поле в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии около Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За этот период освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие «Мста-Б».

    В то же воемя подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Брусовки, Маяков, Сидорово, Райгородка ДНР, Малиевки и Осиново Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Дружковки, Николаевки, Краматорска и Семеновки ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровскои, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и семь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    До этого ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

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    28 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Киев попросил Молдавию предоставить склады для хранения украинских товаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о готовности украинского бизнеса арендовать все доступные складские помещения республики для хранения неизвестных товаров.

    Глава молдавского правительства сделал соответствующее заявление во время открытия форума Moldova business week 2026, передает РИА «Новости». Политик не уточнил, о каких именно категориях грузов идет речь.

    «Молдова – это страна, которую мы должны рассматривать как своего рода ворота. Молдова как платформа для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, и это не теоретическая концепция. У нас есть четкая просьба от украинской стороны использовать складские помещения в Республике Молдова для хранения товаров, и украинцы готовы арендовать все, что у нас здесь есть», – заявил Тофан.

    Премьер добавил, что причиной подобного обращения стала гибкость республики. По его словам, небольшое государство способно оперативнее отвечать на запросы предпринимателей, находить нужных специалистов, корректировать мешающие работе правила и тестировать новые решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение Молдавии в логистическую базу для снабжения украинских войск.

    В августе текущего года Киев запросил у Кишинева скидку на железнодорожный транзит зерна.

    Неделей ранее украинская компания «Нафтогаз» договорилась о хранении своих нефтепродуктов на территории Венгрии.

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    28 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Государственная миграционная служба Украины временно ограничила доступ к своим информационным системам и приостановила выдачу паспортов из-за технического сбоя у провайдера электронных коммуникационных услуг.

    Как сообщило ведомство в соцсетях, из-за сбоя ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем. Неисправность возникла у оператора, обеспечивающего работу каналов связи миграционной службы.

    Кроме того, официальный сайт Государственной миграционной службы будет недоступен на время проведения восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине. В субботу стриминговые платформы страны столкнулись с массовым сбоем вещания. В субботу в Киеве и ряде регионов произошли сбои в работе интернета.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Движение поездов под Брянском остановили после атаки ВСУ

    Атака ВСУ на железную дорогу остановила поезда в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    Движение поездов на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области было приостановлено из-за атаки со стороны ВСУ. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX, что инцидент произошел в ночное время, когда по участку следовал поезд Смоленск-Брянск.

    В результате происшествия железнодорожное полотно получило повреждения, однако обошлось без человеческих жертв. «На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне серия атак беспилотников привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов в Брянской области.

    Московская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.

    Ранее повреждение железнодорожных путей в Унечском районе вызвало задержку нескольких пассажирских и грузовых составов.

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    29 сентября 2026, 07:48 • Новости дня
    Мендель раскрыла колоссальные потери ВСУ на севере ДНР

    Потери украинских войск на севере ДНР за полгода превысили 100 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила о потере более 100 тыс. военнослужащих за 18 недель боев на севере Донецкой народной республики.

    За 18 недель боевых действий на севере ДНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 100 тыс. человек, передает ТАСС. Такие данные привела Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

    «Более 100 тыс. украинских солдат убитыми или ранеными», – написала она в соцсети X.

    Мендель также обратила внимание на тяжелую внутреннюю обстановку. Она отметила, что на Украину стремительно надвигается серьезный гуманитарный, политический и финансовый кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери украинской армии с начала спецоперации достигли почти полутора миллионов человек убитыми и ранеными. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской оценил потери противника за один только 2024 год в 590 тыс. военнослужащих. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в намеренном занижении реального числа погибших ради личного обогащения.

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    29 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Три танка спасли от засады 53 машины с провизией под Кривым Рогом

    Tекст: Мария Иванова

    В 2022 году взвод из трех российских танков спас колонну из 53 машин с провизией, попавшую в засаду под Кривым Рогом.

    Колонна, сопровождаемая тремя танками, попала в засаду в марте 2022 года. Экипажи незамедлительно начали прикрывать технику и отбивать атаку, пишет РИА «Новости».

    В результате пострадал только один танк, а вся техника и экипажи остались невредимыми. Командир учебной танковой роты окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Таганай рассказал, что все грузы, включая продовольствие, медикаменты и инженерные боеприпасы, были успешно доставлены.

    Путь в 50 км занял около шести часов из-за сложных погодных условий и тающего снега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года российские дроны остановили контратаку ВСУ с танком Abrams под Красноармейском.

    Ранее танкисты группировки «Днепр» уничтожили колонну украинских диверсантов.

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