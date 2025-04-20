Группировка «Запад» ВС России освободила Новомихайловку в ДНР до перемирия

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Новомихайловка, расположенный в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В сообщении уточняется, что операция по освобождению Новомихайловки была завершена до вступления в силу соглашения о временном прекращении огня.

По данным Минобороны, противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетехнику, автомобили и три склада боеприпасов.

До начала перемирия российские подразделения на Белгородском направлении нанесли поражение силам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок. Потери противника составили до 40 военнослужащих, несколько бронемашин, артиллерийских орудий и склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли выгодные позиции, нанеся поражение четырем механизированным, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в ряде населенных пунктов ДНР. Общие потери украинских формирований оцениваются в 310 военнослужащих, также уничтожены бронетехника, автомобили, артиллерия и электронные станции .

В районах Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровское и Новопавловка ДНР группировка «Центр» заняла выгодные рубежи, поразив механизированные бригады ВСУ. По информации военного ведомства, потери противника превысили 420 человек, уничтожены бронемашины, автомобили и артиллерия.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение в Зеленом Поле, Богатыре, Отрадном и Поддубном ДНР. Потери противника – более 160 военнослужащих, техника и самоходная артиллерия «Paladin» производства США.

На запорожском направлении группировка «Днепр» улучшила положения и уничтожила более 100 военнослужащих ВСУ, танк, автомобили, радиоэлектронные станции и склад боеприпасов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 87 районах. Средства ПВО сбили три управляемых бомбы JDAM и HIMARS, а также 88 беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожено 661 самолет, 283 вертолета, более 52 тысяч беспилотников и почти 23 тысячи танков и бронемашин.

Ранее подразделения Южной группировки ранее освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России.