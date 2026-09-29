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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    7 комментариев
    29 сентября 2026, 10:43 • Новости дня

    Радиостанции во Франции прервали вещание из-за массовой забастовки

    Во Франции нарушилось вещание радиостанций из-за забастовки госслужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Крупные французские радиостанции предупредили о нарушении вещания в связи с началом масштабной забастовки сотрудников государственного сектора.

    Радиостанции ici, France Inter и France Culture столкнулись с проблемами в работе из-за забастовки французских работников госсектора, передает РИА «Новости».

    Руководство компаний отметило, что из-за акции протеста, объявленной рядом профильных профсоюзов, они не могут осуществлять полноценное вещание привычных программ.

    Ожидается, что на манифестации выйдут тысячи сотрудников государственного сектора. Главными требованиями протестующих стали повышение зарплаты и улучшение условий труда на фоне жестких мер экономии, предложенных в бюджете страны на 2027 год. В общей сложности по всей Франции запланировано 170 протестных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений министерства культуры Франции для завершения забастовки. В декабре прошлого года парижский музей закрылся на день из-за забастовки сотрудников после серии скандалов.

    Летом прошлого года французские радиостанции временно прерывали вещание.

    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    26 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти отказались проводить запланированную на 27 сентября церемонию открытия мемориала в честь советского женского партизанского отряда «Родина» в городе Тиль.

    Руководство северо-восточного города Тиль приняло решение отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Изначально официальная акция была намечена на 27 сентября, передает РИА «Новости».

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил, что вопросы о причинах отмены церемонии лучше задавать французским властям.

    В итоге памятное мероприятие у мемориала состоялось в субботу без участия местных властей. Его организовали сотрудники российского и белорусского посольств при поддержке скульпторов, родственников участниц сопротивления и местных жителей.

    В прошлом году французская сторона отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    26 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Слова Макрона о третьем сроке вызвали возмущение французов в сети

    Читатели Variety резко раскритиковали идею Макрона о третьем сроке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном выдвижении на третий срок вызвали волну возмущения среди читателей издания Variety.

    Слова французского лидера Эммануэля Макрона вызвали бурную реакцию аудитории издания Variety, передает РИА «Новости». Комментаторы обрушились с резкой критикой на президента Франции из-за его недавних высказываний о третьем сроке.

    «Мы, французы, ненавидим его с такой силой, что ее хватило бы сжечь миллион солнц», – написал один из читателей.

    Другие пользователи отметили, что второй срок президента уже стал огромной ошибкой для страны. По мнению комментаторов, Эммануэль Макрон разрушил Францию, и граждане не желают видеть его у власти ни сегодня, ни в будущем.

    «Он лжет. Ему это не удастся, даже если сам Господь Бог велит попробовать. Он – худшее, что когда-либо случалось с Францией», – отметил еще один читатель издания.

    «Кошмар продолжается. Скажите ему прямо: французы не желают видеть его больше никогда – ни сегодня, ни завтра. Он разрушил нашу страну, и через пять лет французы этого не забудут. Его избиратели уйдут, а молодежь, для которой он ничего не сделал, останется», – пишут французы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности баллотироваться на третий срок.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал его самым ненавистным главой государства в мире. А бывший политический советник Ален Минк охарактеризовал Макрона худшим президентом с основания Пятой республики.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    26 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Макрон не исключил выдвижения на третий президентский срок

    Макрон допустил возвращение в президентское кресло на третий срок

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем может вновь попытаться занять пост главы государства на третий срок.

    Эммануэль Макрон заявил, что ничего не исключает в вопросе возможного возвращения на пост президента Франции на третий срок, пишет Variety.

    Отвечая на вопрос о своих перспективах, французский лидер отметил, что возвращаться на пост «необычно», но «жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино».

    При этом Макрон подтвердил, что в мае уйдет с поста главы государства, как того требует конституция страны, отмечает РИА «Новости».

    Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, а проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Действующий глава государства не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй срок подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    В середине месяца французский лидер назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС страны.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Разозленный пробками автомобилист сбил четырех экоактивистов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Водитель, находившийся под воздействием наркотиков, въехал в толпу участников экологического марша во французском городе Клермон-Ферран, сообщил канал BFMTV.

    Мужчина на автомобиле попытался прорваться сквозь толпу экоактивистов во французском Клермон-Ферране. Водитель, раздраженный заторами на дороге, находился под воздействием наркотических веществ, передает BFMTV.

    В результате происшествия четыре участника марша получили легкие ранения. Правоохранители исключили версию теракта, передает РИА «Новости».

    Полиция задержала 37-летнего виновника происшествия на месте. Медицинская экспертиза подтвердила наличие в его организме наркотиков, однако их тип не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции легковой автомобиль намеренно протаранил толпу у железнодорожного вокзала.

    Летом водитель сомалийского происхождения совершил наезд на пешеходов в Лондоне.

    В мае сбивший пешеходов в итальянской Модене мужчина проходил психиатрическое лечение.

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    26 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Нигер обвинил Францию и Украину в поддержке терроризма в Сахеле

    Премьер Нигера: Франция и Украина поддерживают терроризм в Сахеле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил о наличии задокументированных фактов поддержки Францией и Украиной терроризма в регионе Сахель.

    Зейн охарактеризовал происходящее в Сахеле как «попытку новой колонизации ради эксплуатации природных богатств», передает ТАСС со ссылкой на портал La Nouvelle Tribune.

    По его словам, Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном и Украина проводят «коварную операцию по дестабилизации Сахеля».

    Премьер-министр Нигера подчеркнул, что уран Нигера, золото Мали и Буркина-Фасо, а также литий, газ и нефть региона привлекают бывшую метрополию.

    Ранее в июле президент Нигера Абдурахман Тчиани заявлял, что Франция и Европейский союз финансируют вооруженные группировки в Сахеле, в том числе «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нигер обвинил Францию в организации мятежа в стране.

    В конце августа мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере.

    В июле глава МИД России Сергей Лавров впервые прибыл в Нигер на встречу стран Сахеля.

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    26 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Итальянский премьер проигнорировала встречу с папой римским во Франции

    Мелони отклонила приглашение Макрона на встречу с папой римским во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не примет участие во встрече лидеров ЕС во французском Меце, на которой должен выступить папа римский Лев XIV.

    Глава итальянского правительства отказалась от поездки во Францию на мероприятие с участием понтифика, которое пройдет 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает ТАСС.

    Мероприятие под названием «К истокам Европы во имя мира и единства» состоится в Меце. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на него всех руководителей стран Евросоюза.

    По данным издания Politico, от приглашения французского лидера также отказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В настоящий момент Лев XIV совершает апостольскую поездку во Францию. В субботу он завершит пребывание в Париже мессой на площади Согласия, после чего отправится в Лурд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня европейские СМИ сообщили о сближении Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони на фоне конфликта с Дональдом Трампом.

    В начале июня итальянский премьер дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

    В феврале лидеры Франции и Италии поругались из-за проблемы, которую назвали «раной для всей Европы».

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    28 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Суд Парижа признал авиакомпанию Swiftair виновной в катастрофе 2014 года в Мали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовный суд Парижа признал испанскую авиакомпанию Swiftair виновной в непредумышленном убийстве по делу о крушении пассажирского самолета в 2014 году в Мали, сообщает газета Parisien.

    Испанскую авиакомпанию приговорили к штрафу в размере 225 тыс. евро из-за крушения самолета McDonnell 83, который на тот момент эксплуатировала Air Algerie. Катастрофа унесла жизни 116 человек, включая 54 граждан Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Суд постановил, что причиной трагедии стало отсутствие надлежащей подготовки летного экипажа. По мнению инстанции, именно это не позволило пилотам адекватно отреагировать на возникшие в полете нештатные ситуации и предотвратить крушение.

    Разбирательство длилось много лет, поскольку в 2016 году испанский суд постановил закрыть дело. Адвокаты Swiftair настаивали на недопустимости повторного суда за одно и то же деяние, из-за чего у потерпевших возникали опасения, что процесс в Париже не состоится.

    Самолет McDonnell 83 разбился 24 июля 2014 года в 150 км от города Гао на северо-востоке Мали во время рейса из Буркина-Фасо в Алжир. На борту находились граждане 15 государств, все они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два генерала армии Демократической Республики Конго погибли при крушении самолета.

    В прошлом году три человека погибли при крушении самолета в Небраске.

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    28 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Экс-министру культуры Франции запросили четыре года тюрьмы за коррупцию

    Экс-министру культуры Франции Дати запросили четыре года тюрьмы за коррупцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр культуры Франции Рашида Дати может получить реальный тюремный срок по обвинению в получении взяток от автомобильного альянса, сообщил телеканал France Info.

    Национальная финансовая прокуратура запросила суровое наказание для бывшего члена правительства по делу о торговле влиянием, передает РИА «Новости». «Национальная финансовая прокуратура потребовала для бывшего министра четыре года лишения свободы, из которых два – с ношением электронного браслета без возможности условно-досрочного освобождения», – приводит агентство сообщение France Info.

    Обвинение настаивает на штрафе в размере 450 тыс. евро и запрете избираться в течение пяти лет. Дати также может лишиться поста мэра седьмого округа Парижа и права заниматься адвокатской деятельностью. Она возглавляла министерство культуры с января 2024 по февраль 2026 года.

    Следствие считает, что в период работы депутатом Европарламента политик получила 900 тыс. евро от компании Renault-Nissan BV за фиктивные юридические услуги.

    По версии правоохранителей, реальной целью выплат было лоббирование интересов автоконцерна. Сама обвиняемая настаивает, что разрабатывала стратегию для рынков Ближнего Востока.

    Организатором коррупционной схемы прокуратура называет бывшего генерального директора автомобильной группы Карлоса Гона. С 2020 года топ-менеджер находится в международном розыске по линии Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр культуры Рашида Дати потерпела поражение на выборах мэра Парижа.

    Ранее апелляционный суд приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам заключения условно по делу о фиктивном трудоустройстве.

    Парижская прокуратура потребовала семь лет лишения свободы для экс-президента Николя Саркози за незаконное финансирование кампании.

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    28 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Внук де Голля захотел получить гражданство России

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский общественный деятель Пьер де Голль планирует переехать в Россию вместе с семьей ради защиты детей от разрушения традиционных западных ценностей.

    Глава Фонда за мир и дружбу между народами ожидает решения президента Владимира Путина о выдаче паспорта, передает ТАСС.

    «Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято. Я бы очень хотел этого», – сообщил он по итогам XII Петербургского международного форума объединенных культур.

    Общественный деятель добавил, что с нетерпением ждет возможности обосноваться в стране. Он подчеркнул важность укрепления связей между государствами и назвал получение гражданства огромной честью для своей семьи. Процесс оформления документов займет долгое время.

    Пьер де Голль родился в 1963 году. Он является четвертым сыном адмирала Филиппа де Голля. Вместе с супругой Римой финансист воспитывает детей, которых стремится оградить от деградации западных ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Пьер де Голль сообщил о намерении переехать с семьей в Россию.

    В прошлом году французский общественный деятель выбрал Москву возможным новым местом жительства.

    Внук первого президента Франции назвал вероятность переезда ярким символом дружбы между двумя государствами.

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    28 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы

    Экс-президент Франции Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом на фоне возросших угроз в мире.

    Политик отметил, что Европа изменилась со времен финансового и медицинского кризисов, передает ТАСС.

    «Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», – сказал он в интервью испанской «El Pais».

    Олланд также подчеркнул, что современный мир стал более жестоким и опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях.

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    28 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.

    Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.

    Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.

    Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.

    В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.

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    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Французские пожарные устроили акцию протеста у Эйфелевой башни

    BFMTV: Французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже у Эйфелевой башни профсоюзы профессиональных пожарных провели ночную акцию протеста, выразив недовольство нехваткой финансирования и персонала на фоне рекордных лесных пожаров.

    Французские пожарные в ночь на понедельник устроили акцию протеста у Эйфелевой башни в связи с нехваткой ресурсов, проявившейся во время сильных лесных пожаров этим летом, передает BFMTV.

    Протестующие разбили лагерь у достопримечательности на глазах у туристов. Они планируют в понедельник выйти на марш, а во вторник присоединиться к шествию бюджетников, отмечает РИА «Новости».

    Пожарные заявляют об истощении после тяжелого сезона. С начала года во Франции выгорели рекордные за полвека 98 тыс. гектаров леса, восемь пожарных погибли.

    С 8 сентября по 20 октября объявлена забастовка, в которой ежедневно участвуют около 2,68 тыс. человек – почти десятая часть штата.

    Этим летом Европа пережила один из самых жарких периодов, от которого сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что страна столкнулась с крупнейшим числом пожаров со времен Второй мировой войны, экономический ущерб может составить до 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом масштабные лесные пожары во Франции побили 20-летний антирекорд. В июле лесной пожар на юге страны уничтожил свыше 1,3 тыс. га леса.

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    Над Сербией нависла угроза цветной революции

    Александр Вучич ушел с поста президента Сербии. На досрочных парламентских выборах он рассчитывает вернуться во власть в качестве премьера страны. Однако избирательная кампания легкой для него они не будет: экс-президента ждет не только соперничество с оппозицией, но и возможные уличные протесты, с помощью которых Евросоюз попытается изменить политический курс Белграда. Сможет ли Вучич снова удержать власть? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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