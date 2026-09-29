Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
Радиостанции во Франции прервали вещание из-за массовой забастовки
Во Франции нарушилось вещание радиостанций из-за забастовки госслужащих
Крупные французские радиостанции предупредили о нарушении вещания в связи с началом масштабной забастовки сотрудников государственного сектора.
Радиостанции ici, France Inter и France Culture столкнулись с проблемами в работе из-за забастовки французских работников госсектора, передает РИА «Новости».
Руководство компаний отметило, что из-за акции протеста, объявленной рядом профильных профсоюзов, они не могут осуществлять полноценное вещание привычных программ.
Ожидается, что на манифестации выйдут тысячи сотрудников государственного сектора. Главными требованиями протестующих стали повышение зарплаты и улучшение условий труда на фоне жестких мер экономии, предложенных в бюджете страны на 2027 год. В общей сложности по всей Франции запланировано 170 протестных акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений министерства культуры Франции для завершения забастовки. В декабре прошлого года парижский музей закрылся на день из-за забастовки сотрудников после серии скандалов.
Летом прошлого года французские радиостанции временно прерывали вещание.