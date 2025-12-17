Работники Лувра отказались от предложений Минкультуры Франции для завершения забастовки

AFP: Pабастовку в Лувре продлили, музей остался закрытым

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Лувра приняли решение продлить начавшуюся 15 декабря забастовку, музей остается закрытым, передает ТАСС со ссылкой на AFP и профсоюзы CGT и CFDT.

Коллектив на собрании единогласно поддержал продолжение акции несмотря на предложения министерства культуры, которые персонал счел недостаточными и неприемлемыми.

Профсоюзы уточнили, что решение связано с неудовлетворительными условиями труда и методами управления музеем. «Предложения министерства культуры по улучшению условий труда были признаны персоналом недостаточными и неприемлемыми», – заявили представители профцентров. О сроках возможного открытия Лувра будет сообщено дополнительно.

Причиной забастовки стали многократные жалобы работников на тяжелые условия: рост нагрузки, нехватку кадров, технические проблемы и устаревание зданий. На фоне недавнего ограбления одной из галерей ситуация только обострилась. Сотрудники отмечают: из-за текущих проблем помещения музея закрываются позже, а эффективная работа затруднена.

В профсоюзах подчеркивают, что требуют стратегических изменений и намерены оказывать давление на руководство. Министерство культуры пока не смогло убедить коллектив музея вернуться к работе.

Ранее на этой неделе сотрудники Лувра объявили забастовку, из-за чего музей был закрыт для посетителей.

До этого соообщалось, что сотрудники Лувра объявили о намерении начать забастовку из-за возросшей рабочей нагрузки и ряда инцидентов, включая утечку воды в зале египетских древностей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.