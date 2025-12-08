Сотрудники Лувра объявили забастовку 15 декабря из-за недовольства управлением

Le Monde сообщает о грядущей забастовке сотрудников Лувра 15 декабря

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники парижского Лувра объявили забастовку, выражая недовольство действиями руководства музея и собственными условиями труда, сообщает ТАСС.

Профсоюзы CFDT, CGT и SUD приняли решение начать акцию 15 декабря, с возможностью ее продления. В их претензиях говорится о хронической нехватке персонала, технических проблемах и ветхости здания, что ведет к задержкам в закрытии залов, росту рабочей нагрузки и сложностям в оказании услуг посетителям.

Работники подчеркивают, что вынуждены консультироваться с психологом всё чаще: в 2022 году обращения насчитывали 37, а в 2024 году уже 146. Особое недовольство вызывает программа «Новое возрождение Лувра», которую сотрудники считают недостаточно учитывающей острую потребность в новых кадрах. Последней каплей стала крупная протечка в библиотеке египетских древностей, повреждено около 400 книг, хотя о необходимости ремонта руководство предупреждали несколько лет.

Директор Лувра Лоранс де Кар заявляет, что проект «Новое возрождение Лувра» это «единственное возможное решение». Совет директоров выделил 119 млн евро на 2026 год, однако только 17,5 млн евро направят на обновление здания, из которых менее 2 млн евро пойдет на безопасность. Это вызвало недоумение среди сотрудников, учитывая, что замдиректора обещал вложить 13 млн евро только на охрану объекта.

На фоне этих событий отмечают вопиющий инцидент начала октября, когда группа злоумышленников проникла в галерею Аполлона и похитила девять ювелирных украшений стоимостью 88 млн евро. При этом, по данным СМИ, руководство предупреждали об уязвимости этого помещения минимум с 2007 года, однако необходимых мер для предотвращения кражи предпринято не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии в системе отопления в Лувре в конце ноября вода проникла в музейные залы. В результате аварии оказались повреждены до 400 научных документов и журналов по египтологии.

Между тем ущерб от ограбления Лувра, произошедшего в октябре, составил 88 млн евро.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.