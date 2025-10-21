  • Новость часаСовет FIS отказал российским спортсменам в участии в турнирах
    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    21 октября 2025, 20:19 • Новости дня

    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

    AFP: Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро

    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

    Информация о размере ущерба появилась после официальных подсчетов, произведенных администрацией Лувра, сообщило AFP, передает ТАСС.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби. Он назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    21 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать в Абу-Даби

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.

    Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.

    Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

    Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.

    19 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра

    Глава МВД Франции Нуньес заявил об ограблении Лувра за семь минут

    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что преступники проникли в музей, вырезав оконное стекло болгаркой, после чего скрылись с места преступления на скутерах, передает ТАСС.

    «Ограбление длилось всего семь минут», – заявил министр в эфире France Inter.

    В свою очередь министр культуры Франции Рашида Дати уточнила, что злоумышленники, укравшие драгоценности из Лувра, пробыли в музее всего четыре минуты, передает РИА «Новости».

    По ее словам, полиция прибыла на место практически сразу после получения сообщения о краже, однако преступники уже успели скрыться. Она отметила, что действия грабителей были очень профессиональными.

    Дати также обратила внимание на проблему безопасности музеев во Франции, подчеркнув, что этому вопросу не уделялось должного внимания в течение 40 лет. Министр сообщила, что после ограбления посетителей Лувра быстро эвакуировали, паники среди гостей не возникло.

    Ранее МВД Франции сообщило, что грабители проникли в Лувр с помощью лестницы на автовышке.

    Известно, что из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. При этом корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    Напомним, утром в воскресенье неизвестные проникли через окна в закрытый на ремонт сектор Лувра и похитили украшения из экспозиций Наполеона и французских монархов.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    20 октября 2025, 02:38 • Новости дня
    Прокурор Парижа назвала гипотезы о целях похитителей в Лувре

    Прокурор Парижа выдвинула гипотезы о целях похитителей в Лувре

    Прокурор Парижа назвала гипотезы о целях похитителей в Лувре
    @ Thibault Camus/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что гипотеза иностранного вмешательства на данном этапе «не поддерживается», так как, скорее всего, представители оргпреступности были движимы двумя мотивами.

    «Организованная преступность может преследовать две цели: либо действовать в интересах спонсора, либо «хотеть получить » драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег» , – приводит Le Figaro слова парижского прокурора.

    Бекко добавила, что следствие «получило в ходе расследования показания одного из сограждан, который сообщил в судебную полицию о том, как один из преступников избавился от желтого жилета», и который «теперь находится в руках следователей».

    Прокурор упомянула, что было мобилизовано «около 60 следователей» и заверила  власти в «полной решимости» найти воров. Госпожа Бекко «не сомневается, что (музей) сможет вновь открыться» в «ближайшие дни».

    Напомним, в воскресенье, 19 октября, грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. Позже корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    По словам прокурора Парижа, во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти украденное и наказать воров.

    21 октября 2025, 10:31 • Новости дня
    Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока

    Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока

    Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока
    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Николя Саркози, осужденный за получение ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года, отправился в тюрьму Санте для начала пятилетнего заключения.

    Бывший президент Франции Николя Саркози покинул свой дом в сопровождении супруги Карлы Бруни и отправился в тюрьму Санте в Париже для начала отбытия срока, сообщает BFMTV.

    Перед отъездом он поприветствовал собравшихся перед его домом сторонников. После этого Саркози сел в автомобиль, который направился в пенитенциарное учреждение.

    Телеканал отмечает, что кортеж Саркози сопровождали около 15 мотоциклистов полиции. Экс-президент начнет отбывать наказание во вторник. Решение о его заключении было принято судом Парижа 25 сентября: 70-летний Саркози получил пять лет тюрьмы.

    Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Расследование стартовало еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о возможной передаче ливийскими властями 50 млн евро на нужды предвыборной гонки экс-президента.

    В 2016 году бизнесмен Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевозил из Ливии в МВД Франции чемоданы с 5 млн евро наличными, часть которых он передал самому Саркози. Хотя в 2020 году Такиеддин отказался от этих обвинений, в 2018 году против Саркози были выдвинуты обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты ливийских средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным приведением приговора в исполнение.

    Ранее сообщалось что Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

    Экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.

    21 октября 2025, 00:39 • Новости дня
    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции

    Сооснователь Telegram Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции

    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции
    @ IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ограбление Лувра, назвав его символом ухудшения положения Франции и высказав критику в адрес местных властей.

    Павел Дуров прокомментировал ограбление главного музея Франции, передает ТАСС.

    Он заявил: «Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным».

    Во Франции в настоящее время ведется расследование в отношении самого Дурова. По информации агентства, он был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года и теперь вынужден возвращаться в страну каждые 14 дней.

    Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что из музея были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона.

    По предварительным данным, преступникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы совершить кражу. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы, и использовали для этого автовышку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование ограбления знаменитого музея в Париже ведется с привлечением более шестидесяти следователей.

    Преступники использовали автовышку для проникновения в Лувр, после чего один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной.

    Украденные драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, выломают из них драгоценные камни для продажи за 50-70% от стоимости.

    20 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Опубликовано видео ограбления Лувра

    Ограбление Лувра было зафиксировано на видео

    Опубликовано видео ограбления Лувра
    @ Mohammed Badra/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось видео ограбления главного музея Парижа Лувра: на кадрах видно, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины.

    На записи видно, как человек в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты. Преступники действовали быстро и слаженно – вся операция заняла не более четырех минут, передает ТАСС.

    Всего из Лувра исчезли девять ювелирных украшений, входивших в коллекцию Наполеона. Французские следователи считают, что похищение организовали профессионалы. Не исключается, что к преступлению причастны иностранные заказчики или исполнители.

    Лувр возобновит работу для публики после ограбления, но часть залов пока останется закрытой.

    Французские правоохранители обнаружили рядом с музеем инструменты, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.

    Эксперты считают, что украденные ювелирные изделия смогут продаваться только нелегально, так как аукционные дома не примут их для официальной продажи.

    20 октября 2025, 15:44 • Новости дня
    При ограблении Лувра преступники пытались устроить пожар
    При ограблении Лувра преступники пытались устроить пожар
    @ Jerome Gilles/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грабители воспользовались автовышкой для проникновения в Лувр, после чего один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной музея.

    Один из грабителей предпринял попытку поджечь автовышку, с помощью которой преступники проникли на территорию Лувра, передает ТАСС. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала CNews.

    По словам министра, сотрудники службы безопасности смогли предотвратить пожар, не позволив сгореть подъемнику. Она подчеркнула: «Я также хотела бы выразить признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику, поскольку один из преступников пытался его поджечь и сбежал».

    Рашида Дати также выразила сожаление в связи с тем, что вопросам безопасности объектов культурного наследия уделяется недостаточно внимания.

    Напомним, ранее сообщалось, что руководство Лувра решило возобновить работу музея для публики после ограбления.

    Между тем видеозапись с камер наблюдения показала, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины. Украденные из Лувра ювелирные изделия могут быть реализованы только нелегально, поскольку официальные аукционные дома не примут их к продаже, отметили эксперты.


    18 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Стало известно о содержании Саркози в одиночной камере

    BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже, сообщили СМИ.

    Как передает телеканала BFMTV со ссылкой на источники, условия содержания бывшего французского лидера будут отличаться от стандартных: ему предоставят отдельную камеру, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

    В сентябре Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным (то есть до апелляции) приведением приговора в исполнение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франции признал Саркози виновным по делу о получении средств для предвыборной кампании 2007 года из Ливии. Он отказался просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора.

    19 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Обнаружено еще одно из девяти похищенных украшений из Лувра

    Le Parisien: Обнаружено еще одно из девяти похищенных украшений из Лувра

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра, сообщает Le Parisien.

    Газета Le Parisien сообщила о находке еще одного из девяти ювелирных украшений, украденных из Лувра в воскресенье утром. Подробности о том, какое именно украшение было обнаружено, пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что в ограблении приняли участие четыре человека. Двое злоумышленников были одеты в желтые жилеты, имитируя рабочих, а еще двое ожидали их на мотороллерах у окна музея.

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.

    Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    19 октября 2025, 14:22 • Новости дня
    В МВД Франции назвали способ проникновения грабителей в Лувр

    Глава МВД Франции Нуньес: Грабители проникли в Лувр через окно с помощью автовышки

    В МВД Франции назвали способ проникновения грабителей в Лувр
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа грабителей проникла в Лувр, воспользовавшись лестницей на автовышке, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Грабители проникли в Лувр через окно, воспользовавшись лестницей, установленной на автовышку, передает РИА «Новости». По словам Нуньеса, преступники выбрали для проникновения галерею Аполлона. Они разбили окно и увезли с собой драгоценности, которые имеют огромную историческую ценность.

    «Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность», – заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter.

    Министр сообщил, что полиция Парижа полностью мобилизована на поиски злоумышленников. Он выразил надежду, что задержать грабителей удастся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Parisien опубликовало список предметов, похищенных из Лувра. Преступники похитили украшения, принадлежавшие Наполеону.

    Позже корона императрицы Евгении де Монтихо, похищенная из Лувра, была обнаружена поврежденной вблизи музея.


    19 октября 2025, 20:41 • Новости дня
    Прокурор Парижа раскрыл подробности ограбления Лувра

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений.

    По словам прокурора Парижа Лор Бекко, сигнализация в музее сработала в момент нападения, передает РИА «Новости».

    «Они угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала», – заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра.

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.

    Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    19 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Полиция обнаружила улики после ограбления Лувра в Париже

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские правоохранители нашли рядом с Лувром инструменты и предметы, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.

    Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями Лувра неподалеку от места преступления, сообщает Parisien, передает РИА «Новости». По данным издания, оперативники нашли на месте две «болгарки», паяльную лампу, канистру с бензином, перчатки, рацию и одеяло, использованные во время ограбления.

    В публикации уточняется: «В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две «болгарки», паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло... Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега».

    Полиция считает, что желтый жилет был частью тщательно подготовленного плана, позволившего преступникам проникнуть в музей, не вызвав подозрений у охраны. Сейчас эксперты изучают найденные предметы на наличие следов, которые помогут установить личности злоумышленников. Расследование продолжается, подробности о размере ущерба пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра.

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

    Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.

    Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.


    19 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Актриса Бриджит Бардо пережила хирургическую операцию

    Tекст: Ирма Каплан

    Брижит Бардо вернулась домой, где отдыхает после операции, которая потребовала ее госпитализации в Тулоне, говорится в заявлении ее офиса, направленном агентству AFP в пятницу.

    В заявлении офиса актрисы сказано, что ее «на короткое время госпитализировали в частную больницу Сен-Жан в Тулоне, где провели небольшую хирургическую операцию, которая прошла весьма успешно», пишет портал Noovo.

    «Сейчас она отдыхает дома и не будет отвечать ни на какие запросы, она благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя», – cказано в заявлении.

    Брижит Бардо также хотела бы «поблагодарить всех, кто обеспокоен состоянием ее здоровья, и успокоить их», и «поблагодарить хирургическую бригаду и весь персонал, который обеспечил ее выздоровление».

    Легенда французского кино, которой 91 год, завершила карьеру в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите прав животных. Она живет между своей резиденцией Ла Мадраг в Сен-Тропе на юге Франции и вторым домом Ла Гарриг, в котором содержатся животные и есть частная часовня.

    В мае 2024 года в интервью BFMTV она сказала, что живет «как фермер» в окружении своих овец, свиней, собак, кошек, осла и пони и не имеет «ни мобильного телефона, ни компьютера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 16 октября газета Nice Matin сообщила, что Бардо три недели пребывает в частной больнице в Тулоне и у нее «серьезное заболевание».

    20 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Макрон пообещал найти реликвии и наказать воров экспонатов из Лувра

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон пообещал найти экспонаты, а воров привлечь к ответственности, назвав ограбление Лувра посягательством на наследие страны.

    «Ограбление, совершенное в Лувре, является посягательством на наследие, которым мы дорожим, потому что это наша история. Мы вернем экспонаты, а грабителей привлечем к ответственности», – приводит Le Figaro слова Макрона в соцсети X.

    Он добавил, что делается все возможное, чтобы добиться под руководством парижской прокуратуры результатов в розыске злоумышленников.

    «Проект «Новое возрождение Лувра», который мы начали в январе, предусматривает усиление мер безопасности. Он станет гарантом сохранения и защиты того, что составляет нашу память и нашу культуру», – уточнил президент Франции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 19 октября, грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах. Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. Позже корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    По словам прокурора Парижа, во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений.


    20 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Kering заявил о продаже косметического подразделения компании L'Oreal

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании Kering и L'Oreal договорились о сделке стоимостью 4 млрд евро по покупке косметического подразделения.

    Компании Kering и L'Oreal объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства в сфере элитной красоты и здоровья. Это соглашение включает приобретение компанией L'Oreal бренда Maison Creed, подписание лицензий на косметические и парфюмерные продукты культовых брендов Kering, а также создание эксклюзивного совместного предприятия для изучения возможностей развития в сфере здоровья и долголетия, пишет Le Figaro.

    Согласно условиям соглашения, Kering имеет право продать Kering Beaute, включая Дом Creed, компании L'Oreal. Creed, известный давней историей в мире нишевой  парфюмерии, является одним из ведущих мировых парфюмерных домов класса люк. В рамках L'Oreal у Luxe Creed будут идеальные возможности для ускорения глобальной экспансии на рынки мужской и женской парфюмерии.

    Кроме того, партнерство включает права на заключение эксклюзивного лицензионного соглашения сроком на 50 лет на создание, разработку и распространение парфюмерии и косметической продукции Gucci, которое вступит в силу после истечения срока действия текущей лицензии у Coty, при условии соблюдения обязательств группы Kering по действующему лицензионному соглашению.

    «Стоимость соглашения, которое включает продажу Creed и предоставление 50-летних лицензий на культовые бренды Kering, составляет четыре млрд евро. Оплата производится наличными по завершении сделки, которая, как ожидается, произойдет в первой половине 2026 года. L'Oreal также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных брендов», – сказано в соглашении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, производители люксовых товаров в Европе столкнулись с неопределенностью из-за новых американских пошлин, что может привести к повышению цен на товары люкс-сегмента, сокращению прибыли и переменам в поведении покупателей. В июне газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем  Китай топит самого богатого человека Франции.

  • О газете
