Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

AFP: Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро
Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.
Информация о размере ущерба появилась после официальных подсчетов, произведенных администрацией Лувра, сообщило AFP, передает ТАСС.
Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби. Он назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.
