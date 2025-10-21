Сооснователь Telegram Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции

Tекст: Денис Тельманов

Павел Дуров прокомментировал ограбление главного музея Франции, передает ТАСС.

Он заявил: «Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным».

Во Франции в настоящее время ведется расследование в отношении самого Дурова. По информации агентства, он был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года и теперь вынужден возвращаться в страну каждые 14 дней.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что из музея были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона.

По предварительным данным, преступникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы совершить кражу. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы, и использовали для этого автовышку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование ограбления знаменитого музея в Париже ведется с привлечением более шестидесяти следователей.

Преступники использовали автовышку для проникновения в Лувр, после чего один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной.

Украденные драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, выломают из них драгоценные камни для продажи за 50-70% от стоимости.

