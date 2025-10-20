Около Лувра попытались поджечь автовышку

Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Стало известно о попытке поджога автовышки у Лувра в Париже
Грабители воспользовались автовышкой для проникновения в Лувр, после чего один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной музея.
Один из грабителей предпринял попытку поджечь автовышку, с помощью которой преступники проникли на территорию Лувра, передает ТАСС. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала CNews.
По словам министра, сотрудники службы безопасности смогли предотвратить пожар, не позволив сгореть подъемнику. Она подчеркнула: «Я также хотела бы выразить признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику, поскольку один из преступников пытался его поджечь и сбежал».
Рашида Дати также выразила сожаление в связи с тем, что вопросам безопасности объектов культурного наследия уделяется недостаточно внимания.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство Лувра решило возобновить работу музея для публики после ограбления.
Между тем видеозапись с камер наблюдения показала, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины.
Украденные из Лувра ювелирные изделия могут быть реализованы только нелегально, поскольку официальные аукционные дома не примут их к продаже, отметили эксперты.