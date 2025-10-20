Около Лувра попытались поджечь автовышку

Стало известно о попытке поджога автовышки у Лувра в Париже

Tекст: Ольга Иванова

Один из грабителей предпринял попытку поджечь автовышку, с помощью которой преступники проникли на территорию Лувра, передает ТАСС. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала CNews.

По словам министра, сотрудники службы безопасности смогли предотвратить пожар, не позволив сгореть подъемнику. Она подчеркнула: «Я также хотела бы выразить признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику, поскольку один из преступников пытался его поджечь и сбежал».

Рашида Дати также выразила сожаление в связи с тем, что вопросам безопасности объектов культурного наследия уделяется недостаточно внимания.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Лувра решило возобновить работу музея для публики после ограбления.

Между тем видеозапись с камер наблюдения показала, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины.

Украденные из Лувра ювелирные изделия могут быть реализованы только нелегально, поскольку официальные аукционные дома не примут их к продаже, отметили эксперты.



