Эксперт допустила продажу украденных из Лувра драгоценностей частями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Русакова заявила, что продать украденные из Лувра драгоценности через официальные аукционные дома невозможно. Она подчеркнула, что такие предметы сразу становятся известны в профессиональных кругах и не могут быть реализованы легально ни в галереях, ни на аукционах. Русакова считает, что продавца подобных украшений могут ждать серьезные последствия.

Она добавила: «К сожалению, в случае с ювелирными изделиями возможна довольно варварская манипуляция – это продажа украшений, которые однозначно являются произведением искусства, как драгоценных металлов и камней по отдельности».

По словам эксперта, оценить стоимость похищенных ценностей с учетом их исторического значения достаточно сложно. В качестве ориентира она привела пример с аукционных продаж украшений, связанных с Наполеоном. Так, комплект украшений его приемной дочери Стефании де Богарне был продан на Christe’s за 1,65 млн долларов.

Комментируя причины произошедшего, Русакова указала, что подобные кражи становятся возможны из-за ослабления внутреннего контроля или утечек информации. Она подчеркнула, что преступники действуют целенаправленно и заранее знают, где искать ценные предметы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из Лувра украли украшения, принадлежавшие Наполеону. Прокурор Парижа назвала несколько версий относительно возможных целей похитителей. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть реликвии и наказать виновных в краже экспонатов из Лувра.