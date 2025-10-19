Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.2 комментария
Из Лувра украли украшения Наполеона
Утром неизвестные проникли через окна в закрытый на ремонт сектор Лувра, похитив украшения из экспозиций Наполеона и французских монархов, сообщил телеканал BFMTV.
Как сообщает BFMTV, министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что утром 19 октября в Лувре было совершено ограбление. По ее словам, злоумышленники проникли в здание через окна, воспользовавшись внешним подъемником, и вскрыли витрины с украшениями из коллекций Наполеона и французских монархов.
В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнула Дати: «Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», – написала министр, добавив, что полицейские продолжают работать на месте для выяснения обстоятельств случившегося.
Ограбление произошло около 9:30, когда на территории музея велись строительные работы. Преступники подъехали на скутере к стороне здания, выходящей на Сену, где и осуществили проникновение. После совершения кражи они скрылись с места происшествия.
Администрация Лувра объявила в соцсетях, что музей закрыт для посетителей на весь день «по исключительным причинам».
