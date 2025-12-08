  • Новость часаПутин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена
    Датская прокуратура закрыла дела по обвинению россиянки в шпионаже
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки
    Газовоз «Валера» доставил первую после введения санкций партию СПГ Газпрома в Китай
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    Путин пообещал бизнесу выгоды от «обеления» рынка
    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    Иностранных журналистов пригласили на «Итоги года» с Путиным
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    2 комментария
    8 декабря 2025, 18:45 • Справки

    Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

    Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    Как выбрать каток: на что смотреть – тип, лед, удобства, цена

    Перед тем как отправиться на лед, стоит определиться с приоритетами. Ключевые критерии выбора:

    Тип льда и катка

    Крытые арены с искусственным льдом работают круглый год и не зависят от погоды. Открытые катки с искусственным охлаждением – самый популярный зимний вариант, они гарантируют качественный лед даже во время оттепели. Катки на естественном льду (залитые площадки) обычно самые доступные, но их работа напрямую зависит от морозов.

    Инфраструктура и удобства

    Обязательно проверьте наличие проката коньков и его стоимость, раздевалок, теплых камер хранения для вещей и обуви. Для комфорта важны хорошее освещение, обогреваемые зоны отдыха и точки питания. Семьям с детьми стоит искать площадки с отдельным детским катком или помощниками-пингвинами. Для любителей хоккея важны зоны с соответствующей разметкой.

    Расположение и доступность

    Удобнее всего выбирать катки с шаговой доступностью от метро. Если вы едете на машине, уточните информацию о парковке – платная ли она и есть ли свободные места в выходные.

    Бюджет

    Конечная стоимость складывается из входного билета (часто по сеансам), аренды коньков (может достигать 700-1000 руб.) и дополнительных услуг: заточки своих коньков, аренды шлема или защиты, камер хранения. Своя экипировка существенно экономит бюджет.

    Топ платных катков Москвы 2025-2026

    ВДНХ – главный каток страны

    Легендарная ледовая площадка на Главной аллее традиционно открывает сезон одной из первых – в конце ноября 2025 года. Это целый ледовый город с площадью около 20 000 кв. м, обрамленный историческими павильонами и новогодней иллюминацией.

    • Адрес: пр-т Мира, 119 (Главная аллея ВДНХ).

    • График (ориентировочно): будние дни: с 11:00 до 23:00, выходные и праздники: с 10:00. Дневной технический перерыв.

    • Цены 2025-2026: взрослый билет – от 500 руб., детский – от 300 руб. Прокат коньков – около 700 руб.

    Невероятная масштабная атмосфера праздника, ночные сеансы, качественный лед с искусственным охлаждением, вся необходимая инфраструктура (прокат, заточка, раздевалки, кафе). Идеально для того, чтобы совместить катание с прогулкой по украшенной выставке.

    Каток в парке Горького

    Классика московской зимы – уютный и атмосферный каток в самом центре города. Он меньше, чем на ВДНХ, но не уступает по уровню организации и праздничному настроению.

    • Адрес: ул. Крымский Вал, 9.

    • График (ориентировочно): со вторника по воскресенье обычно два сеанса – утренний и вечерний. Понедельник – санитарный день.

    • Цены 2025-2026: стоимость сеанса – в среднем 350-650 руб. Прокат коньков – 350-400 руб.

    Живописное расположение, ухоженный лед, красивая подсветка, близость к набережной и другим достопримечательностям. Здесь часто играет живая музыка, царит камерная и романтическая обстановка.

    Другие популярные платные катки

    В список стоит включить современные крытые арены в торговых центрах («Мега», «Афимолл»), которые удобны для спонтанных визитов. Также пользуются спросом катки в Лужниках, парке «Зарядье» и Сокольниках (здесь часто есть и платная, и бесплатная зоны).

    Важный совет: расписание и цены могут меняться, поэтому перед посещением всегда проверяйте информацию на официальном сайте катка.

    Бесплатные или почти бесплатные катки и площадки с искусственным льдом

    Для тех, кто хочет кататься часто и без лишних затрат, в Москве работает множество городских площадок.

    Парк «Сокольники»

    Один из самых известных вариантов с доступным катанием. Часть большого катка здесь работает на естественном льду, и вход на нее часто бесплатный. Платить нужно только за прокат коньков (около 400 руб.) или дополнительные услуги.

    • Адрес: Сокольнический вал, 1, стр. 1.

    • Особенности: просторная площадь, подходит для спокойного массового катания, есть раздевалки и точки проката.

    Районные катки Москвы

    Практически в каждом округе столицы администрация заливает бесплатные площадки с естественным льдом. Они ориентированы на местных жителей, обычно менее многолюдны и обладают скромной, но достаточной инфраструктурой (освещение, скамейки). Информацию о точных адресах и открытии сезона (которое зависит от устойчивых морозов) следует искать на сайтах управ своих районов или окружных префектур.

    Катки Подмосковья: куда поехать за городом зимой 2025-2026

    Если хочется сменить обстановку и покататься в менее суетливой атмосфере, стоит обратить внимание на Подмосковье. Практически каждый городской округ региона организует для жителей и гостей бесплатные ледовые площадки отличного качества. Многие из них расположены в живописных парковых зонах, что позволяет совместить активный отдых с прогулкой.

    На северо-западе от Москвы, в Химках, можно посетить каток на улице Панфилова или Театральный каток в сквере «Юбилейный». В Солнечногорске лед заливают в городском парке у Сенежа, а в Красногорске выбор особенно широк: здесь работают стадион «Зоркий», площадка в Павшинской пойме у храма, каток в образовательном центре «Вершина» в Путилково, у гимназии № 4 в Нахабино и в ЖК «Арт». Любители современной инфраструктуры могут отправиться в Одинцовский округ, где бесплатно кататься можно в парке Лазутиной, на The Rink в Сколково, в парке Малевича и парке «Раздолье».

    К северу от столицы традиционно популярны площадки в Мытищах (Центральный парк) и Королеве («КосмоЛед»). В Пушкинском округе лед ждет гостей в Центральном парке Пушкино и городском парке Ивантеевки. Чуть дальше, в Сергиевом Посаде, катание организовано в парке «Скитские пруды», а в Дубне – на стадионе «Волна», где есть и большая, и малая площадки.

    Восточное направление порадует гостей Балашихи (катки в Пестовском лесопарке и парке «Пехорка»), Люберец (Центральная площадь, Наташинский парк и площадка «Орбита» в Дзержинском), а также Ногинска (Центральный парк в Богородском округе) и Черноголовки (ледовая арена спортивной школы).

    На юге Подмосковья центром притяжения становится Подольск с парком Талалихина. В Чехове катаются на Советской площади, в Серпухове – в парке «Питомник», а в Ступино – в парке имени Островского. В Раменском округе для этого оборудован городской парк у стадиона «Сатурн».

    Западный регион предлагает свои варианты: в Одинцовском округе (катки перечислены выше), Наро-Фоминске (Центральный парк и более 20 площадок по всему округу) и Можайском округе.

    Отдельного внимания заслуживают исторические города, где катание приобретает особый колорит. В Коломне это парк Мира, в Звенигороде – городские площадки, а в Дмитрове и Яхроме можно выбрать одну из нескольких локаций: Торговую площадь, стадионы «Торпедо» (с двумя площадками) и «Локомотив» в Дмитрове или городской стадион в Яхроме.

    Также бесплатные катки организуются в закрытых административных образованиях (ЗАТО), таких как Власиха (Центральная площадь), Звездный городок (парк Космонавтов) и Краснознаменск (городской сквер). Обычно их сезон стартует с середины декабря.

    Главное преимущество бесплатных катков Московской области – гарантированное качество льда независимо от оттепелей и морозов, так как покрытие искусственное. Это делает поездку за город прогнозируемым и комфортным событием. Перед визитом все же рекомендуется уточнить режим работы конкретной площадки, так как даже на аренах с искусственным льдом могут быть технические перерывы на профилактику или ледовые шоу.

    Советы перед посещением катка

    • Билеты онлайн. На популярные катки (ВДНХ, парк Горького) билеты лучше покупать заранее на официальных сайтах. Это сэкономит время и гарантирует место на нужный сеанс.

    • Проверяйте лед. Особенно это касается площадок с естественным покрытием. При плюсовой температуре или после снегопада катание может быть временно приостановлено.

    • Правильная экипировка. Одевайтесь по принципу «слоев»: термобелье, флис, непродуваемая куртка. Обязательны перчатки (желательно непромокаемые) и носки (плотные, выше голенища). Для детей настоятельно рекомендуется шлем.

    • Время. Приходите за 15-20 минут до начала сеанса, чтобы спокойно переодеться и сдать вещи в гардероб. В выходные будьте готовы к очередям.

    • Свои коньки. Если вы катаетесь чаще 2-3 раз за зиму, выгоднее и комфортнее купить свои коньки. Не забывайте своевременно их точить.

    • Уточняйте детали. Заранее узнайте на сайте о стоимости всех услуг (прокат, заточка, камера хранения), наличии скидок (для студентов, многодетных, в утренние часы) и правилах поведения.

    Заключение

    Выбор идеального катка зависит только от ваших планов: для впечатляющего праздничного выходного подойдет ВДНХ, для романтического вечера – парк Горького, для регулярных спортивных тренировок – крытая арена, а для простого и бюджетного отдыха с семьей – бесплатная районная площадка или уютный каток в Подмосковье. Главное – всегда проверяйте актуальное расписание и погодные условия накануне визита. Надевайте коньки и отправляйтесь на лед: это один из самых лучших способов почувствовать магию зимы, зарядиться энергией и прекрасным настроением.

    Военкор Коц сообщил о значении освобождения Червоного и Новоданиловки
    На побережье Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения
    В Москве представили МРТ-совместимый кардиостимулятор
    Умер посол России в КНДР Мацегора
    Rolls-Royce Power Systems объявила о поставке 300 двигателей для танков Leopard 2
    Эксперты оценили призывы в Германии переименовать советские топонимы
    Одесситы начали переодеваться в евреев

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

