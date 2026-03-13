Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Прокуратура Швеции подозревает капитана задержанного танкера Sea Owl I, гражданина России, в использовании поддельных документов, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, танкер Sea Owl I был задержан шведскими властями вечером 12 марта. В заявлении прокуратуры отмечается: «В настоящее время никто не задержан по этому делу. Подозреваемый является капитаном судна Sea Owl I и гражданином России».
Прокуратура уточнила, что начато предварительное расследование по факту возможного использования поддельных документов. Подробности о содержании документов, вызвавших подозрения, пока не раскрываются.
Посольство России в Швеции запросило у шведских властей информацию о наличии россиян на борту перехваченного судна. В диппредставительстве заявили, что консульские сотрудники готовы связаться с гражданами России, если их присутствие подтвердится, а также ожидают официального ответа от шведской стороны о правовом статусе россиян на судне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции взяли под контроль судно Sea Owl I, подозреваемое в использовании фальшивой принадлежности.