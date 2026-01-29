Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Правящая «Грузинская мечта» решила исключить возможности обхода существующих ныне достаточно жестких законов, чтобы предотвратить иностранное влияние на положение в стране и обезопасить государство от революционных потрясений.

В парламентском большинстве заявили, что также уточнят определение грантов, чтобы исключить их использование как давление на правительство Грузии, государственные учреждения и общественность.

Таким образом не будет допущена деятельность по «изменению внутренней или внешней политики Грузии», отметили в большинстве.

Сроком на восемь лет запрещается членство в политической партии для лиц, которые трудятся в организациях в Грузии, финансируемых извне более чем на 20%.

Парламент намерен принять и другие ограничения, исходя из того, что за последние годы в Грузии были предприняты пять попыток свергнуть власть с использованием внешних финансовых вливаний.

В четверг в Брюсселе еврокомиссар Кая Каллас, комментируя новые законодательные меры грузинских властей, пообещала карательные шаги против авторов изменений, объявив о намерении поддерживать в Грузии «свободы».

Ранее Брюссель заморозил отношения с Тбилиси из-за принятых в 2024 году законов о запрете иностранного финансирования и пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала инициативы «Грузинской мечты» «террором» и «новыми репрессивными законами» против «свободной политики».

По ее словам, «Грузинская мечта» «внедряет в стране российскую модель».