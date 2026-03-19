Суд приостановил банкротство польского концерна Orlen в России

Арбитражный суд приостановил конкурсное производство по делу о банкротстве Orlen

Tекст: Вера Басилая

Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационные жалобы Газпрома и Генпрокуратуры, заморозив процедуру несостоятельности польской компании, передает РИА «Новости».

В ноябре первая инстанция инициировала процесс в отношении российских активов Orlen из-за задолженности перед ЗАО «Предприятие Механизация» в размере более 5,5 млн рублей. У концерна нашли недвижимость в Москве, включая квартиру и машиноместо на улице Вавилова.

Газпром и прокуратура указали, что это имущество оценивается в 108 млн рублей и уже арестовано в рамках иска о взыскании 1 млрд долларов. В жалобах подчеркивается, что действия кредитора «существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота».

Апеллянты считают, что такие шаги направлены исключительно на причинение вреда правам «Газпрома» и государства. Исполнение решения о банкротстве отложено до вердикта Девятого арбитражного апелляционного суда.

Ранее компания из ЯНАО потребовала банкротства Orlen в московском суде.

До этого Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к польскому концерну и компании Europol Gaz