  • Новость часаQatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей
    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Россия намерена сопровождать торговые суда кораблями ВМФ
    QatarEnergy сообщила о ракетных ударах по заводам СПГ
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Цена барреля нефти Brent превысила 113 долларов
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    18 комментариев
    19 марта 2026, 09:39 • Новости дня

    Суд приостановил банкротство польского концерна Orlen в России

    Арбитражный суд приостановил конкурсное производство по делу о банкротстве Orlen

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения о введении конкурсного производства в отношении имущественной массы польского нефтяного концерна Orlen по жалобе Газпрома и требованию прокуратуры.

    Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационные жалобы Газпрома и Генпрокуратуры, заморозив процедуру несостоятельности польской компании, передает РИА «Новости».

    В ноябре первая инстанция инициировала процесс в отношении российских активов Orlen из-за задолженности перед ЗАО «Предприятие Механизация» в размере более 5,5 млн рублей. У концерна нашли недвижимость в Москве, включая квартиру и машиноместо на улице Вавилова.

    Газпром и прокуратура указали, что это имущество оценивается в 108 млн рублей и уже арестовано в рамках иска о взыскании 1 млрд долларов. В жалобах подчеркивается, что действия кредитора «существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота».

    Апеллянты считают, что такие шаги направлены исключительно на причинение вреда правам «Газпрома» и государства. Исполнение решения о банкротстве отложено до вердикта Девятого арбитражного апелляционного суда.

    Ранее компания из ЯНАО потребовала банкротства Orlen в московском суде.

    До этого Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к польскому концерну и компании Europol Gaz

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    @ Fareed Khan/AP/TASS

    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (23)
    18 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    NYT: Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом
    @ ROM/http://imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

    Поставки сжиженного природного газа в Азию сократились из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times.

    Основной причиной стала блокировка Ормузского пролива и остановка производства в Катаре, что убрало с рынка около одной пятой мирового объема СПГ. Это поставило под угрозу энергетические системы ряда стран региона, включая Японию, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Пакистан и Бангладеш, где газ обеспечивает треть и более производства электроэнергии.

    В условиях дефицита и роста цен на газ, азиатские компании начали скупать оставшиеся объемы СПГ на спотовом рынке по рекордным ценам. При этом часть государств вынуждена вводить меры по экономии энергии и использовать государственные фонды для сдерживания цен. В результате многие страны усилили использование угольных электростанций, а правительства, как в Таиланде, отложили вывод устаревших угольных блоков и активировали фонд субсидирования энергетики.

    Япония продолжает играть роль крупного посредника, реэкспортируя СПГ в другие страны Юго-Восточной Азии. Аналитики отмечают, что кризис поставок подрывает доверие к СПГ как надежному топливу. «Азия ведет ценовую борьбу, и все, кто может перейти с газа на уголь, уже сделали это», – заявил управляющий директор Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

    Проблемы затронули и наиболее развитые экономики региона. В Тайване отмечают готовность увеличить закупки американского СПГ и возобновить работу угольной электростанции, если перебои сохранятся. Южная Корея также нарастит производство электроэнергии на угле и атоме. В Пакистане после энергетического кризиса 2022 года стремительно выросла доля солнечной энергетики.

    По мнению экспертов, страны региона временно вернутся к углю, но в перспективе возможны дебаты о более широком переходе на возобновляемые источники энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил о мольбах Евросоюза о поставках нефти и газа. Дмитриев также поинтересовался у лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца об источниках энергоресурсов для Германии. Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу.

    Комментарии (6)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский археолог Александр Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».

    Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.

    Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.

    Комментарии (18)
    18 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину, однако защита намерена обжаловать это решение в высшей инстанции.

    Суд первой инстанции в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, передает ТАСС.

    В сообщении близких ученого в Telegram-канале отмечается: «В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции».

    Защита Бутягина заявила, что решение суда не означает немедленной экстрадиции. Как подчеркивается, адвокаты будут обжаловать этот вердикт и добиваться его отмены в суде высшей инстанции. Вопрос о выдаче ученого окончательно не решен до рассмотрения апелляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве «ничего хорошего». Суд в Польше принял решение оставить Бутягина под арестом до 1 июня. Окружной суд Варшавы отказался заменить судью по делу об экстрадиции Бутягина, несмотря на ходатайство защиты.

    Комментарии (29)
    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Израиль ударил по крупнейшему газовому заводу Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод в Иране, обеспечивающий значительную часть газового производства страны, пишут ближневосточные СМИ.

    Израильские ВВС нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, на этот объект приходится около 40% от всего объема производства газа в стране.

    Телеканал приводит слова израильского чиновника, который заявил, что атака была согласована с США, и Вашингтон дал свое согласие на проведение удара. Собеседник уточнил, что была поражена только часть завода, и этот шаг был задуман как сигнал для иранских властей.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Чиновник также отметил, что в будущем подобные атаки могут стать более масштабными, если Тегеран не отреагирует на предупреждение.

    Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе подверглись ударам США и Израиля. А министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность ударов по Ирану нарастает и Израиль находится в разгаре решающей фазы.


    Комментарии (5)
    18 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти Brent впервые с марта 2025 года превысила 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цены на нефть марки Brent с поставкой в мае росли на 7,43% – до 111,19 доллара за баррель, позднее рост замедлился до 7,11% (110,86 доллара), передает ТАСС.

    Майский фьючерс на WTI вырос на 3,07% – до 98,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение американского военного присутствия в Ормузском проливе способно на определенное время сильно поднять мировые цены на углеводороды, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Это будет значить более 200 долларов (за баррель – прим. ВЗГЛЯД) на какое-то время», – указал Дмитриев с соцсетях, передает РИА «Новости».

    Так он отреагировал на сообщение о том, что США якобы рассматривают возможность вывода войск из Ормузского пролива.

    Ранее Дмитриев прогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждал о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей из-за напряженной ситуации.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 15:22 • Новости дня
    Захарова заявила о возможности роста цен на нефть до 200 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат сообщила, что, по мнению экспертов, если поставки нефти будут сокращены на 30 дней, цена на нефть к концу года может установиться на уровне 76 долларов за баррель, передает ТАСС.

    Если же сокращение продлится два месяца, нефть может подорожать до 93 долларов за баррель. Захарова также отметила, что в случае дальнейшей эскалации и затягивания конфликта не исключается скачок цен до 150 или даже 200 долларов за баррель.

    Накануне стоимость нефти выросла на 5% из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Эксперты сообщили о надежности поставок российской нефти на фоне кризиса в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперт Indonomics Consulting отметил высокую ценность российской географии поставок нефти в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

    Как пишет РИА «Новости», статья главного исполнительного директора отдела политических исследований Indonomics Consulting Ритеша Кумара Сингха опубликована в газете «Никкэй».

    В ней подчеркнуто, что география российских поставок стала одним из самых ценных активов на мировых энергетических рынках.

    Эксперт заявил: «Российская география поставок неожиданно становится одним из наиболее ценных активов на мировых энергетических рынках. В отличие от производителей из региона Персидского залива Россия, поставляя сырую нефть, не зависит от транзитных маршрутов на Ближнем Востоке».

    В публикации отмечается, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке контролируемые Россией экспортные коридоры функционируют как важнейшие безопасные пути поставок нефти.

    По словам эксперта, для покупателей, обеспокоенных безопасностью поставок, география России стала стратегическим преимуществом.

    Автор статьи также полагает, что текущая ситуация ускоряет долгосрочный поворот России в сторону азиатских рынков.

    На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста рисков для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские государственные компании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва из-за более низкой стоимости по сравнению с бразильской нефтью.

    Рынки Персидского залива столкнулись с дефицитом не только нефти и газа, но и алюминия, гелия, удобрений и серной кислоты, что привело к резкому росту цен, а у России есть возможности увеличить экспорт этих товаров в страны БРИКС.

    Российская нефть пользуется высоким спросом в Азии из-за ограничений на поставки ближневосточной нефти, и кроме Индии и Китая ее хотят покупать Таиланд, Шри-Ланка и Япония, что приводит к снижению скидки на сорт Urals и увеличению российских доходов.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности Путина к диалогу об энергосотрудничестве с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готов обсуждать вопросы энергосотрудничества с Европой, если европейские страны проявят соответствующую инициативу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что Путин всегда открыт к обсуждению самых острых вопросов, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что европейские страны пока не направляли сигналов о готовности к энергосотрудничеству, но добавил: «Никогда не поздно. Президент Путин открыт к конструктивному диалогу, открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров».

    Президент Владимир Путин поставил задачу оценить целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Также Путин предложил европейским покупателям наладить сотрудничество при условии отказа от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Война на Ближнем Востоке вызвала серьезные перемены на мировых энергетических рынках, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Сейчас энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти продиктованы их стремлением повлиять на мировую энергетику.

    Кремль предупредил о возможности усиления кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Еврокомиссия ослабила правила импорта нероссийского СПГ в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия ослабила требования к импорту нероссийского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию Европейского союза.

    Это решение связано с опасениями сокращения поставок топлива на фоне войны в Иране и роста цен на энергоносители в Европе, передает ТАСС.

    В опубликованном документе отмечается, что «в условиях конфликта на Ближнем Востоке необходимо избегать ненужных барьеров для импорта в ЕС нероссийского газа». Еврокомиссия скорректировала газовые нормы в рамках плана REPowerEU, чтобы сделать процесс ввоза топлива менее бюрократическим.

    Теперь энергетическим компаниям разрешено оформлять разрешение на ввоз сразу нескольких партий газа от одного поставщика по одному контракту. Ранее для каждой партии требовались отдельные документы, подтверждающие нероссийское происхождение газа. Если маршрут поставки изменяется, например, из-за закрытия Ормузского пролива, компании смогут растаможить газ по уже поданным документам, без необходимости повторного согласования.

    Также Еврокомиссия обязала регуляторов Евросоюза рассматривать заявки на импорт газа в течение 24 часов. Все эти меры носят исполнительный характер и не требуют дополнительного одобрения другими институтами ЕС.

    Напомним, запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%.

    Газета Politico писала, что бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам.

    Издание The New York Times сообщало, что в странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent достигла 112 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цена Brent в ходе торгов прибавила 8,21%. Позднее рост замедлился до 8,06% (111,84 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 09:23 • Новости дня
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    @ Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отец арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заявил, что сына заманили в Варшаву, попросили заехать, он собирался лететь через Лиссабон.

    Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в страну преднамеренно, передает РИА «Новости».

    Его отец Михаил сообщил, что сын собирался лететь через Лиссабон, однако по просьбе был вынужден заехать в Польшу, где и произошел арест. Михаил Бутягин назвал ситуацию «сознательной подставой».

    Михаил отметил, что за все время пребывания под стражей Александру разрешили только один раз связаться с семьей – он позвонил своей жене. Еще несколько записок удалось передать через российского консула.

    Отец также сообщил, что внимательно следит за судебным процессом. По его словам, суд вынес «достаточно очевидное решение» и сына «заставили» принять его исход, однако готовится апелляция.

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» тех, кто принимал решение об экстрадиции Бутягина.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для ЕС
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне
    Сийярто назвал фарсом инспекцию «Дружбы» без Венгрии и Словакии
    Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж
    Ледокол «Сибирь» помог провести 165 судов в замерзшем Финском заливе
    Минздрав назвал идеальный возраст для рождения детей

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля

    Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против нападения на Иран. Ранее этот человек советовал принять условия России насчет Донбасса, так что его уход – важная потеря для «партии мира» в Белом доме. И в то же время – это невиданный удар по Израилю, который осложнит еврейскому государству жизнь. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации