Компания из ЯНАО потребовала банкротства Orlen в московском суде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявление о признании банкротом АО «Польский нефтяной концерн Орлен» поступило в Арбитражный суд Москвы 25 июня, передает РИА «Новости». К рассмотрению заявление пока не принято.

В апреле суд по иску ЗАО «Предприятие Механизация» взыскал с Orlen около 5,5 млн рублей за неосновательное обогащение. В материалах дела указано, что с 2002 по ноябрь 2022 года предприятие из ЯНАО и польская компания PGNiG, которая в 2022 году вошла в состав Orlen, владели смежными помещениями в здании на улице Вавилова в Москве.

Польская сторона пользовалась вестибюлем, принадлежащим российской компании, но договор на это отсутствовал. В январе 2024 года «Предприятие Механизация» направило претензию с требованием оплаты, но польская компания не перечислила средства. В результате компания из ЯНАО обратилась в суд, который удовлетворил иск полностью. Польская сторона в процессе участия не принимала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа. Orlen ежедневно теряет около 27 млн долларов из-за запрета на российскую нефть. За последние три месяца Orlen зафрахтовал около 10 танкеров для поставок российской нефти в Азию, чтобы на обратном пути доставлять арабскую нефть на свои предприятия в Литве и Польше.