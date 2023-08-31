Польский концерн поймали на фрахтовании перевозящих российскую нефть танкеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», в Orlen заявили, что их деятельность, связанная с поставкой нефти, не нарушает действующие в отношении России санкции.

По сообщению агентства, европейские компании отказываются использовать суда, заходившие в российские порты, из-за санкционных рисков. Ставшие менее востребованными на рынке танкеры фрахтует Orlen по привлекательным ставкам и за последние три месяца компания зафрахтовала по меньшей мере десять судов для доставки нефти с Ближнего Востока в польский Гданьск и литовский Бутинге. Ранее танкеры заходили в российские порты Усть-Луга и Приморск.

По данным Refinitiv, которые приводит агентство, среди зафрахтованных Orlen судов – Nissos Serifos, Nissos Delos, Calida, Waikiki, Bonita, Anafi Warrior, Ark, Lovina и Botafogo, которые находятся под управлением греческих судовладельцев.

В Orlen Reuters заявили, что не участвуют в перевозках российской нефти. По словам представителей компании, каждое судно, с которым работает Orlen, проверяется на предмет любых нарушений санкций на перевозку российской нефти.

Использование танкеров, эксплуатируемых нероссийскими судоходными компаниями, но доставляющих российскую нефть и нефтепродукты, не является нарушением санкций. Санкционные ограничения регулируют только стоимость нефти из России.

Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.