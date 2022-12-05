Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Взгляд
6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 00:10  |  vz.ru
Разделы

Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

Фридмана как будто не волнуют денежные потери, санкции ЕС и проблемы с властями Британии Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владелец многомиллиардного состояния Михаил Фридман был задержан в Лондоне. Бизнесмена, проживающего в Британии, выпустили под залог, но вопросы остались. Фридман, с весны находящийся под санкциями Запада и потерявший к концу года заметную долю своего состояния, тем не менее живет и ведет дела вне России. Какой сигнал посылает Запад владельцам российских капиталов? Подробности...
Перейти в раздел…

«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

В иранской власти три группы влияния, консерваторы лишь одна из них Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters
В Иране распустили «полицию нравов», также известную как «Назидательный патруль». Он следил за шариатским дресс-кодом в городах Исламской Республики. По словам генпрокурора Ирана, этот орган упразднен, поскольку «не имеет ничего общего с судебной системой». Но причина его ликвидации в другом: у протестующих на улицах иранских городов есть мощные союзники со своим интересом. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
    Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины США собрались кратно увеличить выпуск снарядов и ракет для армии Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома
    Путин установил срок завершения ремонта железнодорожной части Крымского моста Захарова отвергла возможность передачи контроля над Запорожской АЭС Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
    Хуснуллин рассказал о проделанной работе по восстановлению Крымского моста США изменили HIMARS для Украины, чтобы ракеты не достигли территории РФ В Британии число бездомных украинских беженцев выросло почти на треть Юрия Шатунова посмертно наградили на «Песне года»

    Дягилево и Энгельс


    Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками

    методика подсчета


    Запад уличили в «потере» большей части из замороженных российских резервов

    помогать супруге


    Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину

    Видео

    заинтересованные стороны


    Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

    российский миллиардер


    Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

    рост цен


    Эстония страдает без российского электричества

    тяжелый бомбардировщик


    Как устроен сверхсекретный американский «стратег»

    «лучший друг США»


    Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

    найти предлог


    Владимир Можегов: Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    принять решение


    Ирина Алкснис: Главный ресурс России в СВО – время

    русофобия и нацизм


    Игорь Караулов: Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

    Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС
    Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть
    		   5 декабря 2022, 23:10
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды?

    В понедельник, 5 декабря, вступили в силу потолок цен на российскую нефть и нефтяное эмбарго ЕС. Это сулит кардинальные изменения на мировом рынке нефти. Впрочем, нефтяное эмбарго было известным событием, тогда как потолок цены страны ЕС смогли согласовать буквально за пару дней до 5 декабря.

    Подписались под ним только страны G7, которые затеяли все это, и Евросоюз. Коалиция довольно небольшая. Заставить присоединиться к ней Китай и Индию – главных покупателей российской нефти – Западу не удалось. Однако Германия, судя по всему, не теряет надежду. По крайней мере, глава МИД ФРГ Анналена Бербок накануне своего визита в Нью-Дели заявила изданию The Hindu, что Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти.

    Впрочем, вероятность этого крайне мала. «Не факт, что Германия будет пытаться продвинуть эту идею. Во-первых, Германия – не тот игрок, который может заставить Индию поменять свою позицию. У нее недостаточно веса на международной арене. Индия могла бы прислушаться разве что к США», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Ранее Вашингтон уже призывал Индию примкнуть к этой антироссийской нефтяной коалиции, но Дели проигнорировал эти обращения.   

    Во-вторых, Германии, как и другим европейским странам, на самом деле невыгодно заставлять Индию присоединяться к потолку цены на российскую нефть. «Если Индия откажется покупать российскую нефть по рыночным ценам, то Россия выполнит свои угрозы и прекратит отгрузку нефти индусам. Тогда как Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, идущей морским путем. Такие объемы, которые сейчас берет у России Индия, никто другой на рынке не в состоянии поглотить. По крайней мере, на это потребуются месяцы, а то и годы, чтобы распределить эти объемы по более мелким потребителям. Это гарантирует резкое снижение объемов добычи и экспорта нефти из России и колоссальный рост цены на всю оставшуюся нефть в мире», – говорит Юшков.  

    Так, еще в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, опередив традиционно доминирующих на индийском рынке Саудовскую Аравию и Ирак (данные Vortexa). Речь идет о поставках почти 1 млн баррелей в сутки.

    Если Россия будет вынуждена отказаться от поставок этого объема Индии и сократить экспорт на этот миллион, то европейцам придется конкурировать с индусами за оставшуюся на рынке нефть от того же Ирака, Саудовской Аравии и других стран. То есть с экономической точки зрения немцам невыгодно заставлять Индию присоединяться к коалиции G7 и ЕС по потолку цены.

    «Скорее, Германия будет разговаривать с индусами о том, чтобы увеличить поставки из Индии дизеля и других нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти. Потому что Германия оказалась в сложной ситуации.

    Германия и Польша хотят в 2023 году на национальном уровне ввести запрет на покупку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Сейчас на трубу не распространяются никакие ограничения – ни потолок цены, ни эмбарго. Однако мощностей немецкого порта Росток и трубопровода, идущего до немецких НПЗ, недостаточно для полной загрузки немецких заводов. Германии придется бронировать часть мощностей в порту Гданьска, чтобы гнать нероссийскую нефть по «Дружбе» на свои заводы. Это дорого, и главное – создает зависимость от Польши, которая периодически жестко пинает немцев, например, требует репарации за Вторую мировую», – объясняет эксперт ФНЭБ. Поэтому немцы могут обсуждать наращивание поставок уже готовых нефтепродуктов из Индии.

    Что касается России, то первые лица государства неоднократно говорили, что продавать нефть по нерыночным ценам, то есть по потолку цены, не будут ни при каких обстоятельствах. Позиция Москвы осталась неизменной.

    «Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО, например», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, внедрение такого инструмента может привести только к дестабилизации рынка, дефициту энергоресурсов, снижению инвестиций, а в будущем механизм может коснуться и других товаров или стран.

    Россия обещает ответные санкции. Скорее всего, речь идет о символическом запрете поставлять нефть и нефтепродукты в страны G7 и Европу, считает Юшков. В этом случае, по его словам, пострадает, по сути, только Япония, которой сделали исключение и разрешили покупать российскую нефть по рыночной цене с «Сахалина-2». Остальные страны либо не покупали российскую нефть и нефтепродукты, как Канада, либо покупали незначительные крохи, как Австралия, либо сами отказались покупать, как США и ЕС.

    Россия не теряла время зря и активно готовилась к тому, чтобы иметь возможность транспортировать свою нефть на новые рынки. Если запрет на страхование таких перевозок решается за счет собственных страховых компаний, риски которых обеспечены гарантиями государства, то проблему с наличием танкеров, которые будут перевозить российскую нефть вне условий потолка цены, установленного Западом, стали решать за счет скупки этих кораблей.

    Россия незаметно сформировала «теневой флот» из более чем 100 танкеров, чтобы обойти потолок цены. Судам, как правило, уже 12–15 лет, и они могут быть легко списаны в ближайшие несколько лет,

    пишет FT. При этом, по данным Rystad, России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущий экспорт. Впрочем, Россия еще не закончила скупку и продолжит наращивать свой «теневой» флот.

    Согласно анализу Braemar, российские операторы могли приобрести 29 очень больших танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC), каждый из которых может перевозить более 2 млн баррелей, плюс 31 танкер класса Suezmax, вмещающий около 1 млн баррелей, 49 танкеров класса Aframax вместимостью 700 тыс. баррелей. При этом Россия, вероятно, еще не закончила скупать танкеры.

    Эта информация неофициальная, и сколько танкеров уже есть у России, сколько ей еще надо купить – сложно анализировать.

    «Я думаю, что Россия действительно скупала такие суда, в том числе суда ледового класса. Вероятно, Россия планирует в летний период использовать также Северный морской путь как более короткий путь доставки нефти и нефтепродуктов до потребителей. Чем короче дистанция, тем меньше нужно танкеров для перевозки одного и того же объема нефти», – говорит эксперт. Но в зимний период России, скорее всего, придется экспортировать нефть в Азию в основном из Новороссийска через Суэцкий канал.

    В первые недели стоит ожидать проседание экспорта нефти из России, однако от месяца к месяцу объемы экспорта будут восстанавливаться, уверен собеседник. 

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •