Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды?

В понедельник, 5 декабря, вступили в силу потолок цен на российскую нефть и нефтяное эмбарго ЕС. Это сулит кардинальные изменения на мировом рынке нефти. Впрочем, нефтяное эмбарго было известным событием, тогда как потолок цены страны ЕС смогли согласовать буквально за пару дней до 5 декабря.

Подписались под ним только страны G7, которые затеяли все это, и Евросоюз. Коалиция довольно небольшая. Заставить присоединиться к ней Китай и Индию – главных покупателей российской нефти – Западу не удалось. Однако Германия, судя по всему, не теряет надежду. По крайней мере, глава МИД ФРГ Анналена Бербок накануне своего визита в Нью-Дели заявила изданию The Hindu, что Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти.

Впрочем, вероятность этого крайне мала. «Не факт, что Германия будет пытаться продвинуть эту идею. Во-первых, Германия – не тот игрок, который может заставить Индию поменять свою позицию. У нее недостаточно веса на международной арене. Индия могла бы прислушаться разве что к США», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее Вашингтон уже призывал Индию примкнуть к этой антироссийской нефтяной коалиции, но Дели проигнорировал эти обращения.

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Во-вторых, Германии, как и другим европейским странам, на самом деле невыгодно заставлять Индию присоединяться к потолку цены на российскую нефть. «Если Индия откажется покупать российскую нефть по рыночным ценам, то Россия выполнит свои угрозы и прекратит отгрузку нефти индусам. Тогда как Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, идущей морским путем. Такие объемы, которые сейчас берет у России Индия, никто другой на рынке не в состоянии поглотить. По крайней мере, на это потребуются месяцы, а то и годы, чтобы распределить эти объемы по более мелким потребителям. Это гарантирует резкое снижение объемов добычи и экспорта нефти из России и колоссальный рост цены на всю оставшуюся нефть в мире», – говорит Юшков.

Так, еще в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, опередив традиционно доминирующих на индийском рынке Саудовскую Аравию и Ирак (данные Vortexa). Речь идет о поставках почти 1 млн баррелей в сутки.

Если Россия будет вынуждена отказаться от поставок этого объема Индии и сократить экспорт на этот миллион, то европейцам придется конкурировать с индусами за оставшуюся на рынке нефть от того же Ирака, Саудовской Аравии и других стран. То есть с экономической точки зрения немцам невыгодно заставлять Индию присоединяться к коалиции G7 и ЕС по потолку цены.

«Скорее, Германия будет разговаривать с индусами о том, чтобы увеличить поставки из Индии дизеля и других нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти. Потому что Германия оказалась в сложной ситуации.

Германия и Польша хотят в 2023 году на национальном уровне ввести запрет на покупку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Сейчас на трубу не распространяются никакие ограничения – ни потолок цены, ни эмбарго. Однако мощностей немецкого порта Росток и трубопровода, идущего до немецких НПЗ, недостаточно для полной загрузки немецких заводов. Германии придется бронировать часть мощностей в порту Гданьска, чтобы гнать нероссийскую нефть по «Дружбе» на свои заводы. Это дорого, и главное – создает зависимость от Польши, которая периодически жестко пинает немцев, например, требует репарации за Вторую мировую», – объясняет эксперт ФНЭБ. Поэтому немцы могут обсуждать наращивание поставок уже готовых нефтепродуктов из Индии.

Что касается России, то первые лица государства неоднократно говорили, что продавать нефть по нерыночным ценам, то есть по потолку цены, не будут ни при каких обстоятельствах. Позиция Москвы осталась неизменной.

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО, например», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, внедрение такого инструмента может привести только к дестабилизации рынка, дефициту энергоресурсов, снижению инвестиций, а в будущем механизм может коснуться и других товаров или стран.

Россия обещает ответные санкции. Скорее всего, речь идет о символическом запрете поставлять нефть и нефтепродукты в страны G7 и Европу, считает Юшков. В этом случае, по его словам, пострадает, по сути, только Япония, которой сделали исключение и разрешили покупать российскую нефть по рыночной цене с «Сахалина-2». Остальные страны либо не покупали российскую нефть и нефтепродукты, как Канада, либо покупали незначительные крохи, как Австралия, либо сами отказались покупать, как США и ЕС.

Россия не теряла время зря и активно готовилась к тому, чтобы иметь возможность транспортировать свою нефть на новые рынки. Если запрет на страхование таких перевозок решается за счет собственных страховых компаний, риски которых обеспечены гарантиями государства, то проблему с наличием танкеров, которые будут перевозить российскую нефть вне условий потолка цены, установленного Западом, стали решать за счет скупки этих кораблей.

Россия незаметно сформировала «теневой флот» из более чем 100 танкеров, чтобы обойти потолок цены. Судам, как правило, уже 12–15 лет, и они могут быть легко списаны в ближайшие несколько лет,

пишет FT. При этом, по данным Rystad, России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущий экспорт. Впрочем, Россия еще не закончила скупку и продолжит наращивать свой «теневой» флот.

Согласно анализу Braemar, российские операторы могли приобрести 29 очень больших танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC), каждый из которых может перевозить более 2 млн баррелей, плюс 31 танкер класса Suezmax, вмещающий около 1 млн баррелей, 49 танкеров класса Aframax вместимостью 700 тыс. баррелей. При этом Россия, вероятно, еще не закончила скупать танкеры.

Эта информация неофициальная, и сколько танкеров уже есть у России, сколько ей еще надо купить – сложно анализировать.

«Я думаю, что Россия действительно скупала такие суда, в том числе суда ледового класса. Вероятно, Россия планирует в летний период использовать также Северный морской путь как более короткий путь доставки нефти и нефтепродуктов до потребителей. Чем короче дистанция, тем меньше нужно танкеров для перевозки одного и того же объема нефти», – говорит эксперт. Но в зимний период России, скорее всего, придется экспортировать нефть в Азию в основном из Новороссийска через Суэцкий канал.

В первые недели стоит ожидать проседание экспорта нефти из России, однако от месяца к месяцу объемы экспорта будут восстанавливаться, уверен собеседник.