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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:48  |  vz.ru
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Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

Страны G7 испугались ответа России REUTERS/Dado Ruvic
План G7 по введению ценового потолка на нефть из России является ошибочным, потому что цены на нефть взлетят беспрецедентно вслед за ценами на газ в ЕС, признало западное издание Bloomberg. При этом вину оно накладывает на Россию. Каким образом Россия может использовать нефть как оружие, когда Запад сам запрещает ею торговать? И почему США и ЕС на самом деле тормозят собственные карательные меры? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...

Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
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Возмущение поляков выглядит комично

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

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    Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

    Страны G7 испугались ответа России
    		   16 ноября 2022, 13:30
    Фото: REUTERS/Dado Ruvic
    Текст: Ольга Самофалова

    План G7 по введению ценового потолка на нефть из России является ошибочным, потому что цены на нефть взлетят беспрецедентно вслед за ценами на газ в ЕС, признало западное издание Bloomberg. При этом вину оно накладывает на Россию. Каким образом Россия может использовать нефть как оружие, когда Запад сам запрещает ею торговать? И почему США и ЕС на самом деле тормозят собственные карательные меры?

    Потолок цен (обсуждался в районе 40-60 долларов за баррель) вряд ли будет эффективным. С одной стороны, он приведет к снижению доходов России – а это главная цель Запада. С другой стороны, это приведет и к значительному ущербу для Европы, считает Bloomberg.

    Что же не так с этим планом? Во-первых, для эффективности потолка цен важное значение имеет участие Индии и Китая в этих санкциях, но ни одна из стран не продемонстрировала никаких признаков того, что она готова присоединиться к этим усилиям. И это действительно так. Обе страны покупают российскую нефть со скидкой, и им такое сотрудничество крайне выгодно.

    Во-вторых, издание сомневается, что к потолку цен присоединятся все европейские страны, в частности, вряд ли это сделают Венгрия и Турция.

    Но дальше Bloomberg пытается переложить ответственность за дефицит нефти на Россию. Издание уверяет, что Россия превратит нефть в свое энергетическое оружие и в отместку за западные санкции сократит экспорт нефти в Европу. Каким образом? Во-первых, сокращение поставок российской нефти там считают преднамеренным. Во-вторых, что это ударит по нефтеперерабатывающим заводам в Венгрии, Словакии, Чехии, Германии и Польше, которые перерабатывают российскую нефть Urals, поставляемую по трубопроводу «Дружба». В-третьих, Россия якобы специально на 30 дней останавливала работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому транзитом через Россию идет казахстанская нефть в Европу. Западное издание преподносит это как еще один признак того, что Россия хочет использовать нефть как геополитическое оружие.

    «Bloomberg пытается приукрасить, выставить так, что это Россия виновата в дефиците нефти, и это она нападает. Ведь использование энергетического оружия означает нападение. Но в реальности речь идет о том, что Россию заставляют продавать свою нефть по нерыночным ценам, а Россия отказывается это делать. Этот отказ и называют оружием, тогда как это защита себя. Россия готова торговать, но по рыночным ценам»,

    – удивляется ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Как Россия может наносить удар по ЕС, если сам ЕС 5 декабря вводит нефтяное эмбраго? То есть ЕС сам лишает себя российский нефти, которая перевозится морским транспортом.

    Что касается трубопроводных поставок нефти из России, то ни нефтяное эмбарго, ни потолок цен не распространяются на них. Как же пострадают поставки по трубопроводу «Дружба». Получается, что Запад подозревает, что Россия в ответ перестанет поставлять нефть по трубопроводу «Дружба», поэтому и пострадают НПЗ Венгрии и других стран.

    «Однако со стороны России подобных заявлений не было. Россия отказывается торговать нефтью не по рыночным условиям, речь идет о морских перевозках. Но по трубопроводу «Дружба» мы можем поставлять нефть по рыночным ценам даже после введения ограничений – и зарабатывать на этом. Россия продолжила поставлять газ в ЕС даже после того, как наши газопроводы взорвали. Мы продолжаем поставлять газ в Европу даже через Украину. Зачем нам останавливать рыночную торговлю нефтью? Для нас важны доходы от экспорта и нефти, и газа», – говорит Игорь Юшков.

    Это же касается и истории с остановкой работы Каспийского трубопровода, которая произошла из-за шторма и невозможности из-за санкций быстро поставить необходимое оборудование для ремонта поломки. «Россия никогда не заявляла, что перекроет поставки нефти по этому трубопроводу. Поставки уже восстановились, и суммарно по нему будут поставлены те же объемы, что и в прошлом году», – говорит эксперт ФНЭБ.

    «Проблема в том, что потолок цен несет большие риски для западных экономик. Но развести руки и прямо сказать об этом, отменив этот план, они не могут. Запад хочет сохранить лицо, продолжая давить на Россию. Сокращение экспорта нефти из России вызовет всплеск цен на мировом рынке. То есть подорожает любая нефть, будь она из Африки или с Ближнего Востока. От этого пострадают не только ЕС, но и США, которые по-прежнему импортируют нефть (это по газу они сами себя обеспечивают), и другие покупатели», – объясняет Игорь Юшков.

    Дело в том, что стоимость нефти оказывает сильное влияние на перевозки и, по сути, отражается в каждом товаре и каждой услуге. Это будет раскручивать инфляцию в США и ЕС еще сильней, их регуляторам придется еще больше повышать ставки для борьбы с ростом цен. Кредиты продолжат дорожать, а экономики замедляться.

    «США и ЕС на протяжении всего 2022 года боролись с рекордной инфляцией. А с помощью потолка цен на нефть они просто перечеркивают собственные усилия в борьбе с ростом цен и загоняют свои экономики в тупик»,

    – говорит Юшков.

    По его мнению, вряд ли США и ЕС полностью откажутся от этой идеи. Однако, возможно, Запад готовит почву для переноса подобного решения, не исключает эксперт. Штаты уже перенесли потолок цен на январь 2023 года, хотя раньше эту меру планировали ввести одновременно с нефтяным эмбарго в ЕС 5 декабря этого года.

    Кроме того, США пытаются успокоить, что никого не будут наказывать за покупку российской нефти и вводить вторичные санкции. Плюс потолок цен неожиданно был назван на довольно высоком уровне в 60 долларов за баррель. Юшков не исключает, что в итоге придут к 70 или даже 80 долларам за баррель.

    «Мы видим постоянное смягчение по потолку цены, и подобные публикации Bloomberg также показывает, что страны Запада осознают серьезные риски, которые возникают от введения этих мер. Возможно, они готовят общественное мнение к тому, что дальнейшее давление на Россию не очень целесообразно, что санкционная война с Россией может заморозиться на зиму», – не исключает эксперт ФНЭБ.

    Насколько вырастет цена, предугадать сложно. Однако эксперт ожидает, что если нефтяное эмбарго и потолок цен приведут к снижению экспорта на один миллион баррелей в сутки, то цены на нефть могут уйти к 120 долларам за баррель при сохранении ноябрьских квот на добычу странами ОПЕК+. Если экспорт из России упадет на 0,5 млн баррелей, то цена на нефть будет 100-110 долларов за баррель. 

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